川普妖魔化移民 称大量外籍罪犯占领美国

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（法新社科罗拉多州奥罗拉11日电） 美国共和党总统候选人川普今天在一场造势演说中，将一个被大批外国罪犯「占领」的美国描绘成世界末日。他正努力将实际上不存在的移民犯罪潮与11月大选连上关系。

美国总统大选选战进入最后阶段，前总统川普与民主党对手贺锦丽（Kamala Harris）的民意调查数据不相上下，川普这段时间一边释出保护主义经济讯息，一边以妖魔化移民的方式挑起多为白人劳动阶级支持者的焦虑。

在贺锦丽承诺与共和党合作促进联合政府之际，川普发表一场极易制造分歧的演说，不仅夸大地方紧张情势，还在移民统计和政策上误导群众。

川普在科罗拉多州奥罗拉市（Aurora）露面80分钟，演说重点几乎全放在移民议题上。他说：「全世界都知道美国是一个『被占领的美国』。他们说这叫『占领』。我们被一股犯罪力量占领了。」

「但我要向科罗拉多州和全国各地的每个人承诺：2024年11月5日将是美国的解放日。」

川普称贺锦丽为「罪犯」，诬指科罗拉多州的委内瑞拉帮派已获准对警察开枪，并隐晦地谈到「内部敌人」，即「我们必须对付的所有仇视我们国家的人渣」。

川普说，万一贺锦丽当选，「就会有2亿人进来…国家会完蛋」。

川普矢言用1798年的「外敌法」（Alien Enemies Act）对付移民帮派，联邦政府可据此围捕并驱逐来自与美交战国家的外国人，他将此举称为大规模驱逐的「奥罗拉行动」（Operation Aurora）一环。

事实上，在川普执政时期骤增的暴力犯罪，于现任总统拜登任内每一年都有下滑。

虽然在少数备受关注的暴力攻击妇孺案件中有一些移民嫌疑人被点名，惹怒了许多共和党选民，但移民犯罪的比例较本土人口少。