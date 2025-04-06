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川普威胁夺回运河 巴拿马外长：仍盼与美维持互相尊重关系

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（法新社巴拿马市5日电） 巴拿马外交部长艾查（Javier Martinez-Acha）今天表示，尽管美国总统川普一再扬言要重新夺回巴拿马运河，巴拿马仍希望与美国维持「尊重」的关系。

美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）即将于下周访问巴拿马。鉴于川普频频放话要拿回运河控制权，指控中国干涉运河运作，赫格塞斯此行更显急迫。

艾查昨天在社群平台X发文表示，他与美国国务院副国务卿蓝道（Christopher Landau）通话时「讨论了非法移民、组织犯罪、毒品走私等」议题，并称这是一次「诚挚且具建设性的交流」。

他写道：「我重申，巴拿马的所有合作都将在我国宪法、法律以及巴拿马中立条约（Canal Neutrality Treaty）的架构下进行。我国与美国的关系必须保持尊重、透明与互惠。」

艾查还表示，双方官员还讨论香港长江和记实业上月将其在巴拿马运河两端港口的经营权，出售给美国资产管理巨擘贝莱德集团（BlackRock）一事。

美国国务院表示，蓝道「肯定巴拿马在遏制中国共产党恶意影响方面所采取的行动」。

这笔交易原定于4月2日完成，但因中国监管机构进行审查而遭搁置。

美国和中国是巴拿马运河的两大使用国，这条运河处理全球5%的海上贸易，具有至关重要的经济和地缘战略意义。美国于1914年开通巴拿马运河，并在1999年将运河完全移交给巴拿马政府。

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