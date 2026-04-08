川普威胁炸能源设施 伊朗民众组人链守护发电厂

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（法新社德黑兰7日电） 在美国总统川普威胁要攻击伊朗能源基础设施后，伊朗民众今天组成人链保护发电厂。根据国营媒体发布的影像，高阶官员们也表示准备好牺牲自己的生命。

在透过网路和手机简讯发起全国性的人链串连活动后，官员们声称已有超过1400万人响应加入。

记者目前尚无法立即查证这个数字，也无法确认实际参与人数，但初步影像显示每个地点都有数十人参与。

官方伊朗通讯社（IRNA）画面显示，民众在南部城市布什尔（Bushehr）组成人链「以支持发电厂」；布什尔是伊朗核电厂的所在地。

国营电视台和梅尔通讯社（Mehr News Agency）则显示，北部城市大不里士（Tabriz）的主要发电站外，以及东北部城市麦什赫德（Mashhad）的一座电厂外均有数十人聚集。

梅尔通讯社报导，由于美以的攻击也锁定桥梁，民众聚集在西部城市阿瓦兹（Ahvaz）一座跨河主要桥梁上。

尽管这场伊朗与美、以之间长达5个多星期的战争已导致伊朗一整个领导阶层殒命，但对能源设施的攻击将标志着冲突的重大升级。

在战争初期伊朗最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）遇害后，被部分人士视为德黑兰实质头号人物的国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf），公布一张据称为人链登记系统的截图。

他表示自己也登记了姓名，并补充说：「穆罕默德．巴格．卡利巴夫准备好要为伊朗牺牲自己的生命。」

波斯语中意指「自我牺牲」的词汇janfada，成为社群媒体上的热门标签。」

伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）在X平台上写道：「迄今已有超过1400万自豪的伊朗人登记，愿为保卫伊朗牺牲生命。我过去、现在、未来都将一直准备好为伊朗献出我的生命。」

川普稍早曾警告，如果伊朗不遵守他在午夜前重启荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的最后期限，「一整个文明将会灭亡」。