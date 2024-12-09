川普威胁退出北约 再挥关税大刀矢言大规模驱逐

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（法新社华盛顿8日电） 美国总统当选人川普今天进一步重申关税措施和大规模驱逐无证移民等立场强硬的竞选承诺，并且抛出下个月就职后美国可能退出北大西洋公约组织的想法。

将于6周后宣誓就职的川普于大选落幕后首度正式接受电视访谈时，再度表明美国将会缩减针对乌克兰抵抗俄罗斯侵略的援助规模。

川普还告诉国家广播公司（NBC）节目「会晤新闻界」（Meet the Press），他将会「很快」研议赦免于他2020年大选落败之后因国会大厦袭击事件而系狱的川粉。

节目内容6日录制后，于川普在法国会晤包括乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在内多国领导人之后，在今天播出。

川普重申退出北大西洋公约组织（NATO）这项外界不陌生的威胁，强调美国盟友针对自身防卫的支出不够。他说：「如果他们支付自己的帐单、如果我认为他们对我们公平，答案就是我绝对会留在北大西洋公约组织。」

但是他警告，美国退出北约「绝对」有可能。

他也重申，对包括加拿大、墨西哥、中国等重要贸易伙伴实施高关税的竞选承诺将会兑现。

川普说：「我们正在补贴墨西哥、我们正在补贴加拿大，我们正在全球各地补贴诸多国家。」

他矢言，「适当运用」关税手段是非常强有力的工具，并说除了在经济层面上运用，「也可以获得经济以外的东西」。

至于是否预期美国民众将因此面临物价上涨，川普表示，「我不能保证什么事、我不能保证明天。」