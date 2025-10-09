川普安排出席加萨协议签署仪式 预期哈玛斯13或14日释放人质

（法新社华盛顿9日电） 美国总统川普今天表示，他会试着前往埃及，出席加萨停火协议的正式签署仪式。川普并称他预期哈玛斯13日或14日会依协议释放以色列人质。

川普（Donald Trump）今天在白宫内阁会议中表示，以色列与巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）的协议「终结了加萨（Gaza）战争」，并将促成更广泛的中东和平。

川普说：「我们确保了所有剩余人质获释，他们应该要在周一（13日）或周二（14日）被释放。」但他亦坦言，部分罹难人质的遗体会「很难找到」。

川普昨天宣布首阶段和平协议前，就已宣布计划前往中东，但他今天表示，目前仍在安排前往埃及的细节，「我会试着去一趟，我们会尽力安排去那里，正在敲定确切时间」。

埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）稍早表示，他已邀请川普参加因为达成首阶段停火而「在埃及举行的庆祝活动」。

川普也说，他预计访问以色列，且已获邀在以色列国会（Knesset）发表演说。

川普错误宣称他将成为首位在那里演说的美国总统，但以色列国会官网显示，小布希（George W. Bush）、柯林顿（Bill Clinton）及卡特（Jimmy Carter）担任美国总统时皆曾在以色列国会发表演说。

针对和平协议的第2阶段以及加萨未来发展，川普透露的细节有限。

川普称「会有解除武装、会有撤军」，指的似乎是以色列要求哈玛斯解除武装，以及哈玛斯呼吁以色列撤军。但川普未进一步说明。

川普并指拥有「庞大财富」的阿拉伯国家将协助加萨重建，并有可能参与维和行动。

至于他现在是否期待获得自己渴望已久的诺贝尔和平奖殊荣，川普并未多做评论。埃及总统塞西则在电话中告诉川普，他促成结束加萨战争的协议，「值得获得诺贝尔和平奖」。