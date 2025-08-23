The Swiss voice in the world since 1935

川普宣布　2026世足抽签12/5华府登场

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿22日电） 美国总统川普今天宣布，2026年世界杯足球赛的抽签仪式将于12月5日在华府举行。他并笑问自己能否保有世足金杯。

2026年世足赛将由48支球队参战，抽签仪式将于华府的甘乃迪中心（Kennedy Center）举行。川普近期指派自己为这座演艺中心的主席，称此举是对「觉醒文化」（woke culture）宣战。

川普在白宫椭圆形办公室与国际足球总会（FIFA）主席英凡提诺（Gianni Infantino）一同宣布消息时说：「这是最大的赛事，可能是体育界最大盛事。」

2026年世足赛将由美国、加拿大和墨西哥共同主办，川普刻意强调世界杯将于自己任内举行这点。

与川普关系亲密的英凡提诺，特地带来世足金杯参加川普今天的记者会，甚至还让川普亲手触碰金杯。

英凡提诺说：「通常只有国际足总主席、夺冠国家的元首，以及冠军队伍成员才有资格碰这座金杯，因为它只属于赢家。而既然您也是赢家，当然也可以触摸。」

去年再次赢得大选的川普，一边双手高举奖杯，一边开玩笑地说：「我能留下它吗？这真是件美丽的金器。」

川普还吊外界胃口，称俄罗斯总统蒲亭说不定会出席世界杯。

他拿出一张蒲亭上周于阿拉斯加峰会后寄来的照片，表示对方「至盼」能出席世足赛，「他可能会来，也可能不会」，完全取决于乌克兰和平进程。

美国在川普第一任期间的2018年获选为2026世足赛共同主办国。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
14
14 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
30
58 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

你所在的国家是如何治疗精神疾病的？

大多数精神疾病患者都会接受抗抑郁药物的治疗，但在三分之一的病例中，这些药物显示无效。在瑞士，越来越多的精神疾病患者被推荐接受电疗或迷幻辅助心理治疗。你所在的地区有类似的治疗方法吗？

参与讨论
7
18 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团