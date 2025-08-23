川普宣布 2026世足抽签12/5华府登场

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿22日电） 美国总统川普今天宣布，2026年世界杯足球赛的抽签仪式将于12月5日在华府举行。他并笑问自己能否保有世足金杯。

2026年世足赛将由48支球队参战，抽签仪式将于华府的甘乃迪中心（Kennedy Center）举行。川普近期指派自己为这座演艺中心的主席，称此举是对「觉醒文化」（woke culture）宣战。

川普在白宫椭圆形办公室与国际足球总会（FIFA）主席英凡提诺（Gianni Infantino）一同宣布消息时说：「这是最大的赛事，可能是体育界最大盛事。」

2026年世足赛将由美国、加拿大和墨西哥共同主办，川普刻意强调世界杯将于自己任内举行这点。

与川普关系亲密的英凡提诺，特地带来世足金杯参加川普今天的记者会，甚至还让川普亲手触碰金杯。

英凡提诺说：「通常只有国际足总主席、夺冠国家的元首，以及冠军队伍成员才有资格碰这座金杯，因为它只属于赢家。而既然您也是赢家，当然也可以触摸。」

去年再次赢得大选的川普，一边双手高举奖杯，一边开玩笑地说：「我能留下它吗？这真是件美丽的金器。」

川普还吊外界胃口，称俄罗斯总统蒲亭说不定会出席世界杯。

他拿出一张蒲亭上周于阿拉斯加峰会后寄来的照片，表示对方「至盼」能出席世足赛，「他可能会来，也可能不会」，完全取决于乌克兰和平进程。

美国在川普第一任期间的2018年获选为2026世足赛共同主办国。