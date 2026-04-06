川普宣布成功营救落单美空军人员 行动内幕曝光

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（法新社华盛顿5日电） 美国总统川普（Donald Trump）今天宣布，一名坠机飞行员在战斗机于伊朗上空失事后已成功救出；然而，但德黑兰方面则声称这次行动已被「挫败」。

关于这名落单美军空军人员的身分，外界仍所知之甚少，仅知他是坐在驾驶员后方的武器系统官。

川普表示，战机坠落伊朗西南部崎岖的科吉卢耶－博韦艾哈迈德省（Boyer-Ahmad）后，驾驶员旋即被美军特战部队救回，但后方的武器系统官弹跳逃生后受困伊朗。

美国飞行人员接受过以「求生、规避、抗压、脱逃」（Survival, Evasion, Resistance and Escape）英文字头缩写组成的SERE训练，以备不时之需。身上穿的作战背心也配有无线电／GPS定位器、通讯装置，还有水、食物、急救用品与手枪。

「纽约时报」（The New York Times）和Axios报导，落单的这名武器系统官弹射后受伤但仍可行走，据传曾爬上海拔2100公尺的山棱线，随后藏匿于山缝中。川普今天写说该员「伤势严重」；据哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）报导，他已被送往科威特。

伊朗当局深知活捉美军人员的政治和军事价值，因此曾号召地方居民和部落人士协助军队搜捕该名落单武器系统官。

根据纽时和「金融时报」（The Financial Times）报导，美国中央情报局（CIA）在定位失事军员过程中发挥关键作用，并发起「认知作战」以误导伊朗当局、让对方误信美军已找回失联人员。

川普表示，这次领取出空军员的行动于4日深夜及5日凌晨展开，出动「数十架飞机」以及数百名特战人员，包括知名的美国海军海豹部队第6分队（SEAL Team Six）。根据美国媒体报导，这支在2011年参与狙杀宾拉登（Osama bin Laden）的知名部队受命执行救援任务，美国攻击机则负责火力掩护。

据悉，当伊朗军队包围空军员藏身处时，美军亦对伊朗部队开火阻止其接近。川普强调美方无人伤亡。

虽然伊朗军方声称美军行动「彻底失败」，但未对过程有完整说法。伊朗学生通讯社（ISNA）今晚刊载革命卫队（Revolutionary Guards）发布的疑似失事美军机「美国士兵头骨」照片，并称这是「对川普谎言的又一证据」。

据「华尔街日报」及其他美媒引述未具名官员说法指出，两架C-130卡在现场时，美军为防落入伊朗之手而将其炸毁，另有其他飞机将救援人员安全带出。