川普宣誓就职美国总统 各国领袖反应一次看

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（法新社巴黎20日电） 美国新任总统川普今天重返白宫走马上任，世界各国领袖纷表祝贺，并力求与反覆无常的川普建立良好关系。

川普宣誓就职展开第2个任期。以下是法新社整理的各国领袖第一反应：

● 乌克兰盼「公正和平」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，「川普总统一向果断，而他所宣布以力量实现和平的政策，让美国有机会加强领导地位，也有机会实现长期的公正和平，这是当务之急。」

● 俄罗斯要「持久和平」

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）向川普表示祝贺，并说愿意与美国新政府就俄乌战争进行对话。

蒲亭说：「我想强调的是，俄国目标不应只是短暂的休战而已…而是基于尊重所有人合法利益的持久和平。」

●北约称国防支出将增加

北大西洋公约组织（NATO）秘书长吕特（Mark Rutte）表示，川普的回归「将为增强北约的国防开支和生产提供动力」。

● 以色列：最好日子将到

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示：「我相信，再次合作将把美国与以色列联盟提升到更高境界。」

他说：「我们联盟的最好日子还未到来」。

● 巴勒斯坦人盼「两国方案」

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）在声明中表示：「我们准备与阁下合作，在你的任期内实现以两国方案为基础的和平」

阿巴斯说，这意味着「巴勒斯坦和以色列两个国家将在维持安全与和平之下毗邻共处，确保我们地区以及世界的安全和稳定」。

● 义大利：共同面对全球挑战

义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）在社群媒体上发文表示：「我确信美义之间的友谊和让我们团结在一起的价值观，将继续强化两国之间的合作，共同因应全球挑战，为我们的人民建立一个繁荣和安全的未来。」

她并说，义大利在「巩固美国和欧洲之间的对话」方面发挥重要作用。

● 墨西哥：相互尊重

墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）在社群平台X写道：「美墨作为邻国和商业伙伴，对话、尊重和合作永远是我们关系的象徵。」

● 运河是巴拿马的 永远都是

针对美国总统川普在就职演说中重申要拿回巴拿马运河，巴拿马总统穆里诺（Jose Raul Mulino）今天表示，这条连通2大洋的河道会继续在巴拿马的管控之下。

穆里诺在社群媒体发布声明指出：「这条运河无论是现在还是未来都是巴拿马的。」

● 欧盟希望密切合作

欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）在社群平台X写道：「欧盟期待与你们密切合作，因应全球挑战…在一起努力之下，我们的社会可以更加繁荣，并加强共同安全。」

● 印度称「亲爱的朋友」

印度总理莫迪（Narendra Modi）向「亲爱的朋友」川普表示祝贺：「我期待再次密切合作，以造福两国并为这世界形塑更美好的未来。」

● 加拿大：美加「最强」合作

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）表示：「当美加合作时，我们是最强大的，我期待与川普总统共同努力。」

对于川普先前扬言要对加拿大产品课徵25%进口关税，杜鲁道说：「加拿大和美国之间拥有世界上最成功的经济伙伴关系。」

● 德总理：美为「最密切盟友」

德国总理萧兹（Olaf Scholz）表示：「美国是我们最亲密的盟友，我们的政策目标始终是要建立一个良好的跨大西洋关系。」

● 联合国气候主管：「大门仍然敞开」

对于川普在就职演说中矢言要让美国退出巴黎协定（Paris Agreement），联合国气候变化纲要公约（UNFCCC）执行秘书斯帝尔（Simon Stiell）在声明中表示：「巴黎协定的大门仍然敞开，我们欢迎所有国家的建设性参与。」

● 巴西称美「历史性伙伴」

巴西左翼总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）表示：「我希望（川普）政府运作成功，美国继续是巴西的历史性伙伴。」（译者：纪锦玲）