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川普对加墨中加徵关税 芬太尼仅是实现政治目标手段

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（法新社华盛顿3日电） 美国总统川普声称加拿大、墨西哥与中国遏止芬太尼缺乏进展，决定对这3国加徵关税，不过分析人士说，毒品危机仅是他实现政治目标的手段。

华府智库「布鲁金斯研究所」（Brookings Institute）资深研究员梅泽（Joshua Meltzer）说，川普（Donald Trump）课徵关税「需要法律正当性」。

其他贸易手段通常需要一段调查期，宣布毒品紧急状态能让川普迅速课徵关税。

梅泽告诉法新社，对于川普而言，藉由毒品芬太尼（Fentanyl）也能引起「政治共鸣」，并说：「人们，尤其是乡村、较贫困社区的居民，即使不是反对贸易，对于贸易的态度也是非常矛盾，藉由芬太尼这种他们视为真正威胁的东西，来合理化贸易限制，对他的许多选民而言也是完全合理。」

无论川普的动机为何，反毒人士对他推动这个议题表示力挺，57岁的汤玛斯（Andrea Thomas）即表示：「身为遭受『毒害』的家庭，这就是我们长久以来所呼吁。」她的女儿因服用半片含芬太尼成分的假药而丧命。

对她而言，遏止制毒原料流入美国是挽救人命的重要关键，并深信2月生效的对中国货物课徵10%关税措施「只是起手式」。

华府向来指控北京纵容芬太尼交易，对此中国否认。一些专家则反对运用关税遏止芬太尼，并警告对邻国课徵关税可能「损及重要的外交合作」。（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

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