川普封口费案裁决有罪 陪审员恐难返平静日常

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（法新社纽约1日电） 川普封口费案纽约陪审团的12名陪审员，对这位共和党籍前总统、也是美国最有权势且最具争议性的男性之一做出历史性的有罪判决，却仅仅受到法院下令匿名的薄弱保护。

如今这层薄弱的护身盔甲消失，12名陪审员必须在这个出于政治动机的骚扰甚至是暴力皆日增的国家，重返生活正轨。

本案承审法官莫城（Juan Merchan）在陪审团做出裁决后，花了不少时间向陪审员道谢，并告知「他们从事的是一项艰钜且压力沈重的任务」。

专家表示，陪审员克服完审理这起牵涉广泛案件的艰辛和紧张之后，现在面临报复的威胁。

宾州大学（University of Pennsylvania）法学教授芬克斯坦（Claire Finkelstein）说，她预期陪审员的身分将会曝光，而且会是透过被告曝光。

尽管陪审员受到匿名的保护，但检方和被告律师都知道他们的姓名，且在社群媒体上也有人正在想办法曝光他们的身分，一些网友甚至扬言施暴。

芬克斯坦告诉法新社，这将置这些陪审员于险境，「一如我们所见到选举工作人员的遭遇，这可能是确实会有疑虑的一点」。

纽约州参议会司法委员会主席霍伊尔曼-希卡（Brad Hoylman-Sigal）表示，陪审员的安全「具有至高无上重要性」。

民主党籍的霍伊尔曼-希卡说：「对他们的保护，以及这起裁决，将向全国和全世界展现我们确实是一个法治国家。」

芬克斯坦指出，实际上可以采取的保护陪审员行动，包括在他们的住家安排警卫、将他们安置他处甚至接受证人保护，但她「希望不会走到那一步」。

川普（Donald Trump）对陪审团及他们所做裁决的反应，可能对于陪审员会受到多大关注有重大影响。

开庭审理之初，法官莫城对川普下达局部禁言令（gag order），包括不得在公开发言中攻击陪审员。

这道禁令也适用于本案证人、莫城家人及检察官的家人，且目前仍维持有效；但法官可在7月11日宣判量刑时解除命令。

莫城已于27日解除陪审员不得在法院以外提及这起审判的命令。

法学教授、前检察官葛希曼（Bennett Gershman）说：「陪审员现在可以自由讨论本案，以及他们对证据和他们判决的看法。（但）我不预期川普案的陪审员会是寻求把自身经历拿来变现的『鬼鬼祟祟陪审员』（stealth juror）。」

本案从大约200人中挑选出陪审员，曾有一女中选后退出，她告诉法官因为有媒体报导导致她的身分曝光。法官因而恳求媒体记者下笔谨慎，不要对陪审员的外表过于详密描述，导致他们可被辨识出。

这次整个庭审期间，川普由支持者轮流陪同出庭，美国机车帮派「地狱天使」（Hells Angels）前首脑齐托（Chuck Zito）一度在侧。

芬克斯坦说：「显然（川普）试图在裁决出炉前威吓陪审团成员。这真的像一场黑帮审判。」