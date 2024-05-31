川普封口费案 民众对于定罪反应大不相同

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（法新社纽约31日电） 川普（Donald Trump）30日在封口费案遭到历史性定罪，伪造商业纪录的34项罪名全数成立这位共和党籍前美国总统的支持者对此愤怒，但批评者却是欢欣鼓舞。

纽约居民特纳（Matthew Turner）说：「我认为这会让他（川普）更受美国人民欢迎，因为大家会看到他是如何成为攻击目标并饱受虐待。」他在曼哈顿法院外表示：「他们针对这个人，因为他即将再次担任总统。」

另一位川普支持者麦圭根（John McGuigan）表示，他对此「感到愤怒」。「他们今天对一名无辜者定罪」，「与此同时，强奸犯和杀人犯正在纽约街头横行」。

不过反川普的抗议者之一的希梅内斯（Vivica Jimenez）反应截然不同，她说她对川普有罪的判决感到「高兴且松了一口气」，「等待这一刻已经很久了」。

另一位反对川普的抗议者包尔（Jamie Bauer）也对判决表示赞赏。包尔表示：「正义得以伸张，川普正被究责。」

德州休士顿23岁的宴会工作人员席瓦（Edith Silva）也对川普被定罪表示欢迎。席瓦表示：「我很高兴，他得到应得结果。」「希望他不会再度竞选公职。」

洛杉矶妇人卡特（Michelle Carter）表示，她相信川普的定罪「合理」，但最终「不会有什么结果」。

65岁的加州教授庞德斯通（Thomas Poundstone）在白宫外表示，川普的犯罪证据「非常清楚」，「但我不认为这最终能够动摇忠诚的共和党人基础。」

到华盛顿的游客诺曼丁（Diane Normandin）表示，这项定罪可能会损害川普再度竞选的希望，「美国人民会愿意选一个被定罪的重罪罪犯当总统吗？」

在迈阿密，几名古巴裔居民在川普去年到过的一家古巴餐厅外接受采访时表示，他们永远支持川普。

47岁的鲁伊斯（Mickel Perz Ruiz）说：「我要投票给他（川普）100次。他是唯一能够推动国家前进的人。」

赞布雷拉说：「我们这里到处都是共产主义者，如果美国不觉醒，共产主义就会降临美国，并且摧毁美国。」