川普将叶门叛军「青年运动」 再度列为外国恐怖组织

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（法新社华盛顿22日电） 美国总统川普签署行政命令，再次将伊朗撑腰的叶门什叶派激进团体「青年运动」（Houthis）叛军列为「外国恐怖组织」。

川普在第一个任期尾声曾签令将青年运动列为外国恐怖组织，但前总统拜登于2021年就任时将青年运动从清单上除名。

拜登此举是为回应一些援助组织的顾虑，他们担心由于青年运动实际控制包括首都沙那（Sanaa）等广大地区，他们必须跟青年运动打交道，不然就只能撤出叶门。

但2023年10月7日加萨走廊（Gaza Strip）战事爆发数周后，青年运动开始攻击红海与亚丁湾航行船只，声称此举是为声援巴勒斯坦人。

他们还称美国与英国的利益为「合法目标」。

拜登政府为此，去年将正式名称为「真主虔信者」（Ansar Allah）的青年运动重新列入「特别指定的全球恐怖分子」组织名单。

叶门饱受战争蹂躏，美国对于「特别指定的全球恐怖分子」限制稍微宽松，仍允许人道援助物资送达当地。

川普政府今天签署行政命令，目的在重新为青年运动贴上更为严苛的外国恐怖组织标签。

川普的行政命令指出，青年运动「对民用基础设施发动多次攻击，包括多次袭击沙乌地阿拉伯的民用机场」，此外还「自2023年10月向以色列发射300多枚抛射物」。

白宫在声明中指出：「青年运动的活动威胁到美国在中东的平民与人员的安全、我们最亲密区域伙伴的安全，以及全国海上贸易的稳定。」

这项命令可能需要数周时间才能生效。