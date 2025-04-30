川普将贺锦丽夫婿逐出大屠杀纪念馆委员会

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（法新社华盛顿29日电） 美国总统川普将其前竞争对手贺锦丽（Kamala Harris）的夫婿任德龙（Doug Emhoff）逐出美国大屠杀纪念馆委员会。

任德龙是2024年民主党总统候选人、前副总统贺锦丽的夫婿，他在拜登执政期间致力反对反犹主义，并被任命为大屠杀纪念馆委员会成员。

身为犹太人的任德龙今天发文证实解雇消息时表示：「让我明说：大屠杀纪念和教育永远不应被政治化。」

「将历史上最严重的暴行之一变成制造分裂的问题很危险，这会玷污被纳粹杀害的600万犹太人的记忆，而这座纪念馆的建立就是为了维护这些犹太人的记忆。」

上任以来，川普的眼光已超越政治，将其右翼民粹主义强加于华盛顿着名的甘乃迪中心（Kennedy Center）和哈佛大学（Harvard University）等文化和教育机构。

他也试图与眼中钉算旧帐，锁定与政敌有关的律师事务所，例如任德龙的老板Willkie Farr & Gallagher律师事务所。

根据「纽约时报」（The New York Times）报导，被大屠杀纪念馆委员会除名的其他几位前官员，包括拜登的白宫幕僚长克兰（Ron Klain）和国内政策顾问莱斯（Susan Rice）。

据「纽约时报」报导，白宫总统人事办公室（Presidential Personnel Office）今晨向委员会成员发送电子邮件写道：「我代表川普总统写信通知你们，你们作为美国大屠杀纪念馆委员会成员的职务立即终止。」

该委员会1980年由国会成立，旨在领导国家纪念大屠杀，并于1993年成立大屠杀纪念馆（Holocaust Memorial Museum）。

任德龙表示，他对大屠杀纪念和教育以及打击仇恨和反犹太主义的承诺丝毫未减。

他说：「我将继续大声疾呼、进行教育并打击一切形式的仇恨，因为沉默永远不是一种选项。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）