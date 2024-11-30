川普将重返白宫 巴西前总统波索纳洛欲趁势再掌政权

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（法新社华盛顿29日电） 巴西前总统波索纳洛认为，美国总统当选人川普重返白宫，将有利于他自己重新掌权的希望；但波索纳洛到2030年之前都被禁止担任公职，目前也因涉及图谋政变而被调查。

「华尔街日报」昨天报导，69岁的波索纳洛（Jair Bolsonaro）2022年败选前毫无根据地抨击巴西投票制度，因而被禁止担任公职，他期望川普施压巴西法官延后实施这道禁令。

波索纳洛在巴西利亚（Brasilia）党部受访时告诉「华尔街日报」：「川普回来了，这也是我们卷土重来的徵兆。」他证实有意再次参加2026年大选。

川普的办公室尚未回覆置评要求，但「华尔街日报」提到，波索纳洛与川普自本月初的美国总统大选以来一直密切联系。

极右翼民粹主义者波索纳洛在2019年到2023年担任巴西总统期间，常被称为「热带川普」，他卸任后仍活跃于政治圈，近期还在10月市政选举中为右翼自由党（Liberal Party）助选。

和川普一样，波索纳洛也声称自己的官司是政治迫害。

巴西警方指控波索纳洛参与2022年企图阻止总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）就职的密谋，且知悉一项涉及暗杀鲁拉的计画。

警方在本周公布的报告中指控波索纳洛与另外36名共谋者。巴西总检察长正检视这些指控，判断证据是否支持刑事起诉。

波索纳洛的支持者于2023年暴力攻击政府机构，一如川普的支持者于2021年擅闯国会大厦。

「华尔街日报」报导，波索纳洛借用川普的着名口号「让美国再次伟大」（Make America Great Again，MAGA），说：「是时候让整个美洲再次伟大了（Make All Americas Great Again，MAAGA）。」