川普将重返白宫 COP29开幕蒙阴影

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（法新社巴库11日电） 第29届联合国气候变化纲要公约缔约方大会（COP29）今天在亚塞拜然登场，随着美国前总统川普即将重返白宫并扬言改变美国减排承诺，让这场大会蒙上阴影。

在各国代表齐聚亚塞拜然首都巴库（Baku）参加联合国主要气候外交论坛COP29前，最新的警告指出2024年全球气温即将破纪录，为会中围绕气候融资的激烈辩论增添急迫气氛。

不过，川普（Donald Trump）重返白宫可能使这些讨论乌云罩顶，外界担心美国即将退出在限制全球暖化方面具里程碑意义的巴黎协定（Paris Agreement），意味谈判桌上的雄心壮志可能减弱。

即将卸任的美国总统拜登（Joe Biden）和参与气候峰会初期谈判、以增加会议进程份量的部分国家元首，都不会出席。占全球排放量近80%的20国集团（G20），仅少数几国领袖参加。

外交官员坚决认为，部分国家领袖缺席和川普胜选还不致于影响手上迫在眉睫的工作，尤其是就提供开发中国家新的气候融资额达成共识。

谈判代表势必得调高一项一年1000亿美元的目标，以帮助开发中国家准备因应持续恶化的气候冲击，并使经济脱离化石燃料。

美国准总统川普一再宣称气候变迁是一场「骗局」，他矢言让美国退出巴黎协定。

德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）说道：「人人都知道这些谈判不容易，但值得这么做，因为每避免温度升高摄氏1/10度，就能使危机减少、痛苦减轻，并让更少人流离失所。」

在11月11日至22日举行的这场气候峰会，预计将有超过5万1000人参加。