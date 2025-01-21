川普就职典礼 科技大亨排排坐

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（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普今天宣誓就职，包括马斯克、祖克柏、贝佐斯等富豪被安排坐在舞台上显眼位置，缔造总统就职大典的空前景象，科技大亨在当今美国政坛中的地位和影响力可见一斑。

根据「富比世」（Forbes）杂志，以个人财富来看，马斯克（Elon Musk）、贝佐斯（Jeff Bezos）、祖克柏（Mark Zuckerberg）是举世3大富豪，身家总和接近9000亿美元。

自从去年总统大选结果揭晓以来，美国科技界大咖就一直在对川普献殷勤，对照4年前川普第一次入主白宫时加州矽谷（Silicon Valley）科技圈对他敬而远之的情况，不可同日而语。

苹果公司（Apple）执行长库克（Tim Cook）、Google执行长皮查伊（Sundar Pichai）也是就职大典的座上宾。

尽管TikTok美国服务前景不明，执行长周受资仍被安排坐在舞台区后排位置。川普就任后不久就颁布行政命令，延后75天实施针对TikTok祭出的「不卖就禁」法律。

就职大典因天候不佳而改到室内举行，导致座位数高度受限。尽管如此，祖克柏的妻子普莉希拉．陈（Priscilla Chan）、贝佐斯的未婚妻桑琪士（Lauren Sanchez）也都是座上宾。

佛罗里达大学（University of Florida）媒体制作、管理与技术系副教授赛乐帕克（Andrew Selepak）说：「基本上就是超级富豪买门票。尽管我们都承认川普交易性格挂帅，但其实，不管谁来当家，他们都会这样做。」 「在这种场合露脸、秀名字，尤其可以确保他们有利可图。」