川普就职在即 美众议院通过打击无证移民法案

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（法新社华盛顿7日电） 美国国会众议院议员今天投票决定扩大对外国犯罪嫌疑人的审前监禁，共和党掌握多数的新国会正致力兑现川普打击无证移民的诺言。

「莱肯．莱里法案」（Laken Riley Act）是以已故时年22岁女学生莱肯．莱里的名字命名。这名女学生被1名没有合法证件入境美国且因入店行窃而被通缉的委内瑞拉男性移民杀害。这项法案要求拘留并驱逐遭控窃盗相关罪名的无证移民。

联邦众议院进行表决前，议长强生（Mike Johnson）告诉记者：「一如承诺，我们今天从边境安全议题展开议事。如果你对民众和选民进行民意调查，他们会告诉你，这是当务之急。」

他说：「我们有很多工作要做以解决这个问题…由于过去4年所发生的事，这个问题绝对是一场灾难…莱肯．莱里法案就是解决这个问题的重要一步。」

这是新国会的第一项法案，共和党人此举主要是在凸显他们所谓的总统拜登执政下的软弱边境安全政策。这项法案众议院去年已经通过，但当时在民主党控制的参议院遭到阻挡。

经过去年11月选举后，如今参议院已由共和党掌握多数，「莱肯．莱里法案」预计最快10日将在参议院进行表决。

尽管由民主党中间派参议员费特曼（John Fetterman）共同发起，这项法案在参议院至少需要8名在野党议员支持，并且可能面临民主党阻挡。

众议院少数党党鞭克拉克（Katherine Clark）办公室发声明指称，共和党人「试图利用一场可怕的悲剧来获取政治利益」，以及这项法案将会导致扩大拘留却未增加经费支应。

共有48名民主党籍众议员投票支持这项法案，众议院最终以264票支持、159票反对，通过这项法案。

川普承诺1月20日就职后就会开始打击移民跨境和执行大规模驱逐行动，他并已任命强硬派移民官员霍曼（Thomas Homan）为「边境沙皇」（The Border Czar）。