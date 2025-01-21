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川普就职演说 矢言要在火星插上星条旗

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（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普今天矢言要「在火星插上星条旗（美国国旗，Stars and Stripes）」，但未提及美国国家航空暨太空总署（NASA）计划重返月球一事，加剧外界对其太空战略的臆测。

法共和党籍总统川普在他的第一个任期内，启动了尝试让太空人重返月球的「阿提米丝」（Artemis）计画，作为探索火星这颗红色星球的垫脚石。尽管如此，他当时仍对登月的必要性表示怀疑。

川普在美国国会大厦发表就职演说时表示：「我们将在星辰中追寻美国的天命，把美国太空人送上火星，并在火星插上星条旗。」

美国全国公共电台（NPR）报导，川普这番言论，可能标志着联邦政府将转而聚焦这颗红色星球。国会去年虽重新授权NASA的预算，把重点放在探索月球，但将人类送上火星是马斯克（Elon Musk）旗下美国太空探索科技公司（SpaceX）的主要目标。

外界认为，川普和他的亲密盟友、SpaceX执行长马斯克（Elon Musk）有着共同愿望，马斯克的梦想，就是在「星舰」（Starship）火箭的协助下殖民火星。

马斯克转发一段影片，内容是他在川普演说时竖起两根大拇指、咧嘴大笑并热烈鼓掌的画面。

马斯克本月初在社群媒体平台X发文说：「我们将直奔火星而去，月球使人分心。」

然而这样的转变，将对一项预计耗费900多亿美元的计画造成重大影响。

此举也可能在美国国会遭遇强烈反对，共和党与民主党议员都想要保住选区中与探索月球相关的就业机会。

此外，中国以在2030年前登陆月球南极为目标，美国也不太可能坐视不理。（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）

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