川普干预2020大选案 美乔治亚州上诉法院冻结诉讼程序

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿5日电） 美国乔治亚州上诉法院今天冻结了前总统川普和共同被告涉及干预选举案的所有诉讼程序。

现年77岁的川普在乔治亚州被控参与推翻该州2020年大选结果的犯罪阴谋，民主党籍现任总统拜登当年在乔治亚州以大约1万2000票胜出。

今年3月，承审本案的法官驳回川普和其他几名共同被告寻求法院认定承办检察官威里斯（Fani Willis）不符资格，他们指控威里斯和其聘请协助调查的韦德（Nathan Wade）有「不正当、秘密的私人关系」。

川普和其共同被告对乔治亚州富尔顿郡（Fulton County）高等法院法官迈克菲（Scott McAfee）的裁决提出上诉，乔州上诉法院本周表示，将于10月4日审理上诉案件。

上诉法院今天下令暂停所有诉讼程序，等待上诉结果。

法院下达上述命令，几乎可以肯定此案不会在美国11月大选前进行审理，预计川普将以共和党候选人身分再次与拜登对决。

此案证据包括一段电话录音，其中川普要求乔治亚州一名高阶选举官员「找到」足够的选票来扭转大选结果。

上周，纽约陪审团就「封口费案」判定川普有罪，罪名是伪造商业纪录，以掩饰向色情片女星「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）支付13万美元，换取她在2016年大选前对与川普的风流韵事保持沉默。

18名同案被告与川普在乔治亚州被控敲诈勒索等罪名，其中包括他的前私人律师朱利安尼（Rudy Giuliani）及前白宫幕僚长梅多斯（Mark Meadows）。

川普的4名原共同被告，包括3名前竞选律师承认犯下较轻的指控，让他们免于入狱。

此外，川普还面临联邦指控，罪名是密谋推翻2020年大选结果，以及涉嫌在佛罗里达州住家囤积机密文件并拒绝归还这些资料。

这些案件预计都不会在今年总统大选前审理。

川普的律师团队一再寻求推迟到11月大选过后再审理，届时川普若胜选，他可能会撤销所有对自己不利的联邦诉讼。（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）