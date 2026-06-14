川普庆祝80大寿 白宫草坪举办铁笼格斗赛挨批

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（法新社华盛顿13日电） 美国史上最高龄总统川普（Donald Trump）今天将以一贯强势作风来欢度他的80岁大寿，在白宫南草坪举办一场打斗激烈的综合格斗大赛，这项安排遭到批评人士炮轰。

这场史无前例的总统庆生会，将有14名「终极格斗冠军赛」（UFC）选手在竞技场内激战，彼此格斗到见血。

比赛场地设在白宫南草坪上，临时搭建一座巨棚，名为「爪子」（The Claw），可容纳逾4000个观众座位，选手在中央位置的八角型围笼中格斗。此外，在华府国家广场上设有巨型萤幕，可让约12万5000人观看比赛。

这场耗资6000万美元的格斗比赛，与今年美国独立250周年的庆祝活动一并举行。

批评者讥讽这是在白宫后院举行「暴力盛会」，并指当前美伊战争导致物价飞涨，却在举办这种品味低俗的活 动。

川普上月在白宫椭圆办公室，欢迎肌肉壮硕的格斗选手到来，他表示：「你们一定会喜欢这场比赛。」

白宫强调，主办单位UFC将负担所有赛事费用。

UFC总监博萨里（Craig Borsari）否认将运动与政治一起炒作。

今天即将登场的格斗选手钱德勒（Michael Chandler）称这是「格斗运动史上，规模最大的一场比赛」。

法国选手盖恩（Ciryl Gane）表示，他将专注于运动本身，「我们不谈政治，但一定要把握这次能被全球看得见的机会」。

乔治华盛顿大学媒体学院院长洛吉（Peter Loge）告诉法新社说：「川普担任总统，就像以前主持实境秀一样，都是浮夸又刺眼的表演秀。」（编译：纪锦玲）