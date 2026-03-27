川普延后攻击德黑兰期限 中东战争最新发展一次看

afp_tickers

6 分钟

（法新社巴黎26日电） 美国总统川普今天宣布，应德黑兰请求将打击伊朗能源厂的期限延后10天，并称双方谈判进展顺利。以下是法新社汇整中东战争的最新事态发展。

●美以动向

川普表示，在收到德黑兰的请求后，他将暂缓先前威胁的对伊朗发电厂的攻击，并补充说与这个伊斯兰共和国的谈判「进展非常顺利」。

川普在他的「真实社群」（Truth Social）平台上说：「我将摧毁能源电厂的期限暂停10天，至2026年4月6日周一东岸时间晚上8时。」

他还说：「谈判正在进行中，尽管假新闻媒体和其他人有相反的错误陈述，但谈判进展非常顺利。」

川普否认自己「急于」与伊朗达成协议，他在推动结束中东战争的过程中，将威胁与外交手段并用。

在美国与以色列联合行动开始后的首次内阁会议上，川普坚称伊朗正被「打得落花流水」，并且正在「乞求」达成协议，尽管德黑兰方面对此予以否认。

川普表示，控制伊朗的石油是一个「选项」，并将此事比作华府在推翻委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）后与委国达成的协议。

在以色列方面，以军表示，部队于当地时间27日凌晨「针对位于德黑兰心脏地带的伊朗恐怖政权基础设施，发动了一波大规模攻击」。

以军另指出，需要在黎巴嫩南部部署更多部队，当地部队正与真主党（Hezbollah）交战，以建立所谓的「缓冲区」。

以军发言人德弗林（Effie Defrin）说：「在黎巴嫩前线，我们正在建立的前沿防御区需要额外的（以军）部队。」他指出，军方正在多条战线上作战，包括约旦河西岸（West Bank）、加萨（Gaza）和叙利亚。

以色列主要反对派领袖拉皮德（Yair Lapid）指责政府「在没有战略、没有必要手段和士兵数量远远不足的情况下，将军队投入一场多线战争」，从而将国家引向一场「安全灾难」。

拉皮德说：「（以军）已被推向极限甚至超越极限。政府正将受伤的军队遗弃在战场上。」

以军宣布一名士兵在黎巴嫩南部战斗中丧生，就在几小时前才刚通报另一名人员阵亡。

自真主党为报复伊朗最高领袖遭杀害而于3月2日开始对以色列发动火箭攻击以来，现已有4名以国士兵在黎巴嫩南部的战斗中丧生。

●伊朗动向

革命卫队（Revolutionary Guards）官员告诉国营电视台，伊朗安全部队正在招募年仅12岁的儿童，在战争期间于首都德黑兰驻守检查站并执行其他任务。

自战争开始以来，德黑兰各处涌现检查站，居民报告称，看到一些身穿便衣的青少年持机关枪在部分检查站执勤。

法新社驻德黑兰的记者表示，在德黑兰北部地区可听到战机飞越的声音，不久后便响起了3声巨响。爆炸声在天黑后的雨中传来，目前尚无法立即确定被击中的目标。

伊朗革命卫队当地时间27日表示，他们已于前一天发动了飞弹和无人机攻击，目标是以色列境内的据点以及美军在波斯湾使用的军事设施。

根据伊朗通讯社引述的一份革命卫队声明，位于巴林的一个美军爱国者（Patriot）防空系统维修设施成为攻击目标。

●其他国家及组织

黎巴嫩真主党再次否认组织在科威特有任何活动。一天前，科威特宣布逮捕了更多据称与这个伊朗支持的组织有关的人员。

真主党透过声明表示：「真主党三度重申，完全否认科威特内政部提出的指控。」

针对川普批评澳洲做得不够，澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）当地时间27日回应表示，针对这场对伊朗的战争，美方并未事先谘询澳洲。

艾班尼斯表示，澳洲正与遭受伊朗攻击的波斯湾国家保持密切联系，并提供一架侦察机协助保卫有许多澳洲人居住的阿拉伯联合大公国。

艾班尼斯在坎培拉告诉记者：「澳洲没有拒绝任何向我们提出的请求。」