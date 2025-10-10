川普建议逐出北约 西班牙回应坚守对NATO承诺

（法新社马德里10日电） 美国总统川普昨天建议，北大西洋公约组织（NATO）应逐出军事支出不足的西班牙之后，西国今天回应，仍坚守对北约的承诺。

在川普（Donald Trump）施压下，北约各国今年6月同意在未来十年将军费大幅增加至占各国国内生产毛额（GDP）5%，但西班牙坚持不从。西国去年是北约成员中军费占经济产出比例最低的国家。

川普昨天指出，欧洲领袖应敦促西班牙加强对北约的承诺，还说若西国不愿这么做，「也许你们应该干脆将他们逐出北约」。

西班牙政府消息人士今天回应：「西国是坚定且具完整成员资格的北约国家，且和美国一样达成自身战力目标。」

西班牙社会劳工党（PSOE）籍总理桑杰士（Pedro Sanchez）曾主张，与其迎合固定的军事支出目标，西国更应达成自身战力目标，根据他的评估其中包含网路安全及环境。

但川普的评论已在西班牙国内引起热议，西国反对派昨天晚间发声批评桑杰士。

西班牙主要的保守派反对党人民党（People’s Party）党魁费霍（Alberto Nunez Feijoo）在社群媒体X平台写道：「西班牙是可信、骄傲且忠实的北约成员，将来也会是如此，问题出在桑杰士身上。」