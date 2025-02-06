川普恢复最大施压政策 伊朗总统称不寻求发展核武

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（法新社德黑兰6日电） 美国总统川普日前对伊朗提出恢复「最大程度施压」政策的严正警告后，伊朗总统裴泽斯基安今天表示，德黑兰并未寻求发展核武。

裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）在首都德黑兰会见外国外交官时说道：「我们不寻求核武。」他并表示，「查证此事轻而易举」。

川普4日宣布对遭控试图发展核武能力的伊朗恢复「最大程度施压」政策后，昨天又呼吁与伊朗达成「经过验证的核和平协议」，并表示伊朗「不可以拥有核武」。

伊朗对华府恢复这项政策的作法予以痛批，表示此举将会再度以「失败」告终。 2021年初卸任前，川普在第一个任期内让美国退出具里程碑意义的「伊朗核子协议」。这项名为「联合全面行动方案」（JCPOA）的核协议对伊朗核计画施加限制，以换取对伊朗解除部分制裁。

伊朗在美国退出的1年期间仍遵守核协议，但后来开始撤回承诺。

裴泽斯基安今天在电视转播的会议中，提到伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）颁布禁止核武的伊斯兰教敕令。他强调，伊朗并未追求发展这类武器，因为「屠杀无辜百姓是伊朗伊斯兰共和国宗教教条不能接受的」。