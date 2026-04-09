川普打伊朗 赢了面子却输了里子

afp_tickers

6 分钟

（法新社华盛顿8日电） 美国总统川普2月28日发动战争时警告，伊朗将会领教到永远不要挑战美国军队；他并公开号召伊朗人民揭竿起义，推翻不得民心的神权政府。

但双方昨天同意为期两周的停火后，伊朗政权却似乎更见稳固。德黑兰的军事行动重创区域，川普虽因荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）恢复通行而宣称胜利，但该海峡当初还不是因为伊朗报复美方攻击才遭到关闭。

「法新社」报导，川普与以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）共同发动这场战争，尼坦雅胡主要目标是针对拥有9000万人口、政府长期被视为以色列死敌的伊朗造成破坏，川普的目标则模糊许多。

川普说，此次行动是为了削弱伊朗的飞弹实力，并防止其获得原子弹，但他去年就曾宣称已「彻底摧毁」伊朗核设施，且外交手段仍在进行当中。

川普后来收回「解放伊朗人民」的说法，但昨天，他在停火前一席这个世界最古老文明之一「今晚就会灭亡，永不复生」的威胁言论，被许多人解读为带有种族灭绝倾向。

长期研究伊朗的美国分析家纳德（Alireza Nader）表示：「我认为美国输掉了舆论战和资讯战，在伊朗国内、在中东地区、在国际上，甚至在美国本土皆然。」

纳德指出，由于美以联军的空袭目标包括大学、桥梁和工厂，引发民众愤慨，甚至连原本强烈批评当局的人士，都转而赞扬该国主要的军事力量──革命卫队

纳德表示：「从美国国家安全的角度来看，与伊朗建立长期正向关系符合利益，川普却毫无理由地，摧毁了这种可能性。」

「厌恶该政权的许多人，也对民用基础设施遭到大规模破坏感到愤怒。」

●战略上「未能扭转局势」

左倾的美国智库「国际政策中心」（Center for International Policy）高级研究员莫塔扎维（Negar Mortazavi）表示，这些攻击反而激发了伊朗人更强烈的民族主义和团结意识。

她说：「对美国而言，他们没有达成任何预定目标。核计画毫无改变，伊朗依然有飞弹可以发射，依然拥有无人机，而且国家政权变得更加强硬，政权更替也没有出现。」

曾任前总统小布希高级中东顾问、现任职华盛顿近东政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）的辛赫（Michael Singh）也说，美国「大幅削弱」了伊朗的军事力量和短期能力，包括摧毁许多飞弹与无人机，重创海空军并击毙多位高层领导人。

「从美国的角度来看，我会说美军的作战执行无懈可击，但在战略上，这场冲突却尚未能扭转局势。」

辛赫指出，吊诡的是，这种压倒性的武力展示，反倒可能促使伊朗加速研发核武，「伊朗看到美以拥有更胜一筹的军事能力，理所当然会产生更强大的动机去追求核武」。

●伊朗取得筹码

伊朗与美国预计11日在巴基斯坦展开长期协议谈判，关键议题之一将是荷莫兹海峡。这条通往波斯湾的狭窄水道承载全球约1/5的石油运输，而伊朗已证明其在此处拥有关键的制衡筹码。

伊朗同意在停火期间开放海峡安全通行，但也提议建立收费系统，以支应战后重建资金。

国际危机组织（International Crisis Group）伊朗计画主任瓦艾斯（Ali Vaez）表示，如果伊朗能获得美国保证，就可以「主张，正是因为冲突升温，才促成了这场符合其条件的谈判」。

瓦艾斯说：「基本的对峙格局并未出现根本性的改变：伊朗仍保留其浓缩铀，而华盛顿目前似乎更专注于防止动荡扩大（特别是在荷莫兹海峡），而非完全采取以色列偏好的路线。」

「这既反映川普对达成协议的渴求，也显示了迄今所采行战略的局限性。」