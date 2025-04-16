川普执政美俄交好 蒲亭称赞马斯克如苏联太空英雄

afp_tickers

2 分钟

（法新社莫斯科16日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天对大学生发表谈话时，赞扬亿万富豪马斯克，称他是可与苏联时期传奇火箭工程师卡洛勒夫（Sergei Korolev）相媲美的先驱。

法新社报导，在美国总统川普（Donald Trump）执政下，美国与俄罗斯建立了更紧密的关系，而美国太空探索科技公司（SpaceX）暨特斯拉（Tesla）执行长马斯克( Elon Musk）正是川普政府中的重要人物。

蒲亭今天造访鲍曼莫斯科国立科技大学（Bauman Moscow State Technical University）时告诉学生：「你知道的，有一位名叫马斯克的人，他住在美国，你可以说他对火星非常着迷。」

他提及：「这种人通常不会出现在人类群体中，他们满脑子都是某些想法。这些想法即使在今日都会看似难以置信，往往会在一段时间后实现。就像我们先驱者卡洛勒夫的想法一样，最终在适当时机得以实现。」 卡洛勒夫被视为苏联太空计画之父，他设计首颗「史普尼克」（Sputnik）卫星及载人太空船「东方一号」（ Vostok 1），这艘太空船于1961年升空，使得苏联太空人加加林（Yuri Gagarin）成为进入太空的史上第一人。

马斯克则时常批评乌克兰，上月曾指控乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）想要一场「永远的战争」。