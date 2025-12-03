川普扫荡移民 纽奥良成最新目标

afp_tickers

2 分钟

（法新社纽奥良3日电） 美国国土安全部（US Department of Homeland Security）今天在路易斯安那州纽奥良展开移民打击行动，这是川普政府最新锁定的民主党执政城市。

国土安全部部长诺姆（Kristi Noem）在社群媒体X上表示：「国土安全部执法人员已抵达这座『乐天之都』（The Big Easy）。」

诺姆表示，移民暨海关执法局（Immigration and Customs Enforcement）干员「将把最坏的犯罪分子逐出纽奥良」。

国土安全部在纽奥良的行动，紧接在川普总统表示打算派遣国民兵到这座南方城市之后。先前川普曾在洛杉矶、华盛顿和曼菲斯采取过类似行动。

川普表示：「我们很快就要前往纽奥良。」他说：「州长打电话给我，希望我们前往。他请求在纽奥良提供协助，我们会在几周内前往。」

纽奥良市长是民主党人，但州长是共和党人。

国土安全部助理部长麦劳夫林（Tricia McLaughlin）表示，纽奥良的行动将锁定「非法犯罪移民」，这些人涉及「入室行窃、持械抢劫、汽车重大盗窃及性侵」等案件。

麦劳夫林在声明中说：「在川普总统与诺姆部长的领导下，我们正在为美国人民恢复法治与秩序。」

川普政府声称，大部分在移民打击行动中被拘留的无证移民已经犯罪或是通缉犯。

但上月卡托研究所（Cato Institute）研究指出，10月1日以来，被移民暨海关执法局拘留者中，只有5%有暴力犯罪定罪，73%根本没有犯罪纪录。