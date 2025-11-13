川普扫荡行动再受挫 法官准芝加哥无证移民交保

（法新社华盛顿12日电） 川普政府打击移民行动受到挫折，联邦法官今天下令释放数百名在芝加哥拘捕的无证移民，允许他们以1500美元（约新台币4万7000元）交保。

地区联邦法官卡明斯（Jeffrey Cummings）下令：一些被认为没有安全威胁、正在等待移民申请结果的人，可获准释放。

根据「芝加哥论坛报」（Chicago Tribune）报导，法官此一命令适用对象，是那些在没有逮捕令及合理理由下遭到羁押的移民。

报导指出，法官准许这些被拘留的人以1500美元交保，并接受某种形式的监控，包括配戴电子脚镣。

法新社报导，川普政府在芝加哥地区采取「中途闪击行动」（Operation Midway Blitz）拘捕数千名移民，上述获准保释者只是其中一部分，有许多人已经被遣返或同意自愿离境。

美国国土安全部（DHS）于社群平台X抨击法院这项裁定，指说「现在，一名激进派法官正将美国民众置于危险之中，他下令释放615名非法移民回到社区中。」

法官作出上述裁决，源于全国移民法律正义中心（ National Immigrant Justice Center）与美国公民自由联盟（American Civil Liberties Union）所提诉讼，他们指控川普政府大规模逮捕移民为违法。

法院同意移民保释的裁定，让总统川普在芝加哥的打击行动再遭受新一波挫折。（编译：纪锦玲）