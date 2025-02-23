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川普扭转对乌政策与俄破冰 撼动欧美联盟

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（法新社华盛顿23日电） 美国总统川普突然扭转对乌克兰政策，彻底撼动跨大西洋联盟，如今欧洲各国日益忧心自二战后建立起的欧美关系正濒临崩溃。

美俄高层官员18日在沙乌地阿拉伯举行会晤，同意努力结束俄乌战争并改善彼此外交与经济关系。在这场会晤前，川普（Donald Trump）与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）才于12日进行长时间的电话会谈。

乌克兰多年来持续获美欧盟友坚定力挺，未料在遭俄罗斯全面入侵即将满3年之际，川普政府过去短短10天就把乌国迈向有利且持久和平的希望之路全给打乱。

许多人认为川普已抛弃美国传统上以规则为基础的国际秩序，转而选择与俄罗斯及中国进行民族主义式大国博弈，这在仰赖美国安全承诺长达80年的欧陆引发恐慌。

欧洲官员们担心，在川普眼中，未来将由美、俄、中3国各自看管周边势力范围。

华府智库「战略暨国际研究中心」（CSIS）欧俄暨欧亚计画主任柏格曼（Max Bergmann）告诉法新社：「欧洲人宛如头发着火般四处乱窜。」

前波兰总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）在华府附近举行的「保守派政治行动会议」（CPAC）对法新社说：「我们现在正处于艰困且非常危险的时刻，大西洋两岸可说离彼此愈来愈远。」

英国智库「国际战略研究所」（IISS）资深研究员古尔德-戴维斯（Nigel Gould-Davies）称这是「前所未见的跨大西洋危机」，「美国跳过欧洲与俄罗斯协商并干预欧洲政治，这不仅是与欧洲脱钩，还代为作主并扰乱欧洲」。

丹麦外交部长拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）19日则告诉法新社，欧洲「为了保护自己及支持乌克兰，必须做得更多。因为我们身处世界史上非常、非常关键的时期」。

欧洲多年来一直在谈必须未雨绸缪，承担起更多自卫的责任。现在时候已到，问题是欧洲会不会这么做。

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