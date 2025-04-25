川普扭转拜登做法 避称亚美尼亚种族灭绝

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（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普今天避免将鄂图曼帝国（Ottoman Empire）在第一次世界大战时期大规模杀害亚美尼亚人的行为描述为「种族灭绝」（genocide），这与前任总统拜登的做法不同。

土耳其现任总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）与川普关系友好。土耳其长期以来否认对亚美尼亚人种族灭绝，并愤怒地阻止任何国家使用这个词汇。

川普在这个事件周年纪念日发表的年度宣言中说，美国人「缅怀那些在20世纪最惨痛的灾难之一里受苦的美好灵魂」。

拜登2021年成为第一位承认种族灭绝的美国总统，他当时写道：「美国人纪念所有那些在106年前的今天开始的种族灭绝中死去的亚美尼亚人。」

拜登在他的整个政治生涯中都与亚美尼亚裔美国人关系密切，他在总统任期内也采用类似表述，并直接告知艾尔段，他会使用种族灭绝一词。

亚美尼亚裔美国运动人士对川普的措辞表达愤慨，并指出，2023年与土耳其结盟的亚塞拜然占领亚美尼亚人居多的纳戈尔诺．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）分离地区时，川普曾承诺支持绝大多数信仰基督教的亚美尼亚人。

美国亚美尼亚全国委员会（Armenian National Committee of America）行政主任汉帕里安（Aram Hamparian）说：「川普总统不再承认亚美尼亚种族灭绝，是可耻地向土耳其的威胁屈服。」

汉帕里安透过声明说：「川普总统省略词汇并非外交上的失察，而是刻意回避真相，也是美国容忍当前反亚美尼亚暴力的危险信号…这和他第一任政府沉默和串谋的可耻纪录相似。」

白宫国家安全会议发言人修伊特（James Hewitt）被问到川普为何不使用种族灭绝一词时说：「这些骇人听闻的事件是20世纪最惨烈的暴行之一…所以美国政府认知到150万亚美尼亚族人在鄂图曼帝国末期遭驱逐、残杀或步向死亡。」

亚美尼亚和多数主流西方历史学者认为，1915年到1916年，苦战中的鄂图曼帝国镇压亚美尼亚少数族群，将他们视为与俄罗斯勾结的叛徒，导致多达150万人丧命。

土耳其则否认系统性杀害这些人，也否认种族灭绝。土耳其估算约有30万到50万名亚美尼亚人死亡，并称由于许多亚美尼亚人支持俄罗斯入侵部队，也造成差不多数量的土耳其人在内乱中丧命。