川普批伊朗领袖哈米尼不知感恩 中止解除制裁工作

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（法新社华盛顿27日电） 美国总统川普今天表示，他曾救了伊朗最高领袖哈米尼一命，让他免于遭到暗杀，痛批哈米尼不知感恩，同时停止可能解除伊朗制裁的工作。

川普在自家社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）上发表异常激烈的贴文，严厉批评德黑兰当局声称打赢与以色列的战争，并表示他将停止可能解除制裁的工作。

川普指责伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）不知感恩。哈米尼稍早发表强硬的声明，称美国轰炸伊朗核设施造成损害的报导被夸大了，还说伊朗击败以色列，并打了美国「一巴掌」。

川普发文写道：「我清楚地知道他躲藏在哪里，并且不会让以色列或美国武装部队，也就是迄今全球最伟大且最强大的部队，结束他的生命。」

「我救了他一命，让他免于非常丑陋且可耻的死亡，他不必说『谢谢你，川普总统！』」

川普透露，他最近几天都在研议可能解除对伊朗的制裁，这是德黑兰长期以来的诉求之一。

川普又说：「但没有，相反的，我受到充满怒气、仇恨与令人厌恶的声明打击，所以我立刻停止所有关于解除制裁的工作，还有其他事情。」他敦促伊朗返回谈判桌。

川普日前在北大西洋公约组织（NATO）海牙高峰会上表示，谈判将于下周展开，但伊朗外交部长之后否认将与美国重启核子谈判。