川普批北约未支持对伊战争 重申美欲兼并格陵兰

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（法新社华盛顿6日电） 美国总统川普今天抨击北大西洋公约组织（NATO）盟国在伊朗战争中未支持美国，并重申他希望兼并格陵兰。

北约秘书长吕特（Mark Rutte）预计本周稍后将访问华府。

川普回忆说：「我们去找北约。我并没有很强烈地要求，我只是说『嘿，如果你们想帮忙，那很好』。」

川普表示，对方连忙说「不，我们不会帮忙」，但他未透露对方是谁。

川普还表示，北约盟国「实际上是刻意不帮忙」。

川普说北约是「纸老虎」，「俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）不怕」。

北约本月3日表示，吕特将于8日与川普、美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）及战争部长赫格塞斯（Pete Hegseth）举行会谈。川普称吕特是「很棒的人」。

川普从未掩饰兼并格陵兰（Greenland）意图，北约强烈反对。格陵兰是由北约盟国丹麦管辖。

川普谈到对北约的不满时说：「如果大家想知道真相，一切都始于格陵兰。」

川普说：「我们想要格陵兰。他们不愿意给我们，我就说『拜拜』。」

川普也批评其他非北约传统盟邦未在伊朗战事中提供援助，包括韩国、澳洲和日本。

川普赞扬沙乌地阿拉伯、科威特、巴林、卡达及阿拉伯联合大公国等波斯湾国家在冲突期间的支援。