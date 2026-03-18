川普批北约犯愚蠢错误 中东最新战况一次看

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（法新社巴黎17日电） 美国与以色列联手攻伊进入第18天，伊朗掐住全球能源运输咽喉荷莫兹海峡，美国总统川普请求盟国协助护航遭拒后，批北约犯下愚蠢错误，还称已不再需要任何人的帮助。

以下是中东战争的最新事态发展。

●美以动向

法新社报导，美国总统川普呼吁协助重启荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）以恢复石油运输，但遭大多数北大西洋公约组织（NATO）成员国拒绝后，川普说北约在伊朗问题上犯下「愚蠢错误」。

川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文说：「我们已经取得如此重大的军事成就，我们不再『需要』或渴望NATO国家的协助，我们从来就不需要！我们不需要任何人的帮助！」

川普同时表示，他对英国首相施凯尔（Keir Starmer）的回应感到失望，他告诉记者：「他没有提供支援，我想这是很大的错误…我对施凯尔很失望，我喜欢他，我觉得他是个好人，但我很失望。」

与此同时，美军中央司令部（US Central Command）今天表示，已在战略要地荷莫兹海峡附近，发射「多枚5000磅的深层穿透弹」打击伊朗飞弹设施，这些弹药是美国武器库中威力最强大的炸弹之一。

在美国国内，美国最高反恐官员肯特（Joseph Kent）今天请辞以抗议伊朗战争。由川普任命的肯特在辞呈中写道：「我无法违背良心支持这场进行中的伊朗战争。」川普回应时说，肯特在「安全议题方面态度软弱」，他辞职是「好事」。

以色列军方表示，以军已击毙伊朗巴斯杰（Basij）志愿民兵组织最高指挥官，正在对巴斯杰位于德黑兰周围的据点发动打击。 ●伊朗动向

伊朗最高国家安全委员会（Supreme National Security Council）今天证实，首长拉里贾尼（Ali Larijani）已身亡。以色列稍早宣称在一次空袭中击毙拉里贾尼。

委员会发布声明说：「众烈士的纯洁灵魂拥抱了真主的正直仆人、拉里贾尼烈士的纯洁灵魂」，并补充说拉里贾尼之子及其随扈同样在这起事件中身亡。 伊朗尚未停止反击。一名安全官员表示，美国驻巴格达大使馆成为无人机与火箭攻击目标。消息人士说，这波攻击在大使馆区域引发火灾，目击者表示，她从自家阳台就看见火势。

此外，伊朗国营电视台报导，在有关当局呼吁民众举行全国集会，以对抗敌军的「阴谋」后，群众开始在各地城市聚集。

●油价股汇动态

伊朗对邻近产油国发动新一轮攻击，导致国际油价再度攀升；同时，在各国央行召开关键会议前，主要股市收高。

国际基准油价北海布伦特原油（Brent North Sea）在美国交易时段上涨3.2%，收在每桶103.42美元；美国基准原油期货合约西德州中级原油（WTI）上涨2.9%，来到每桶96.21美元。

●其他国家及组织

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）表示，法国准备协助护航船只行经荷莫兹海峡，但只有在危机「较为缓和」后才会采取采取行动。

川普周末要求盟国协助维护荷莫兹海峡安全后，马克宏说：「我们并非这场冲突的当事方，因此在当前情况下，法国绝不会参与任何开放或解放荷莫兹海峡的行动。」

伊拉克表示，正在与伊朗联系，试图安排部分油轮通过荷莫兹海峡。石油部长甘尼（Hayan Abdel Ghani）接受电视台访问时说：「我们正在与相关当局沟通，授权特定油轮通过荷莫兹海峡，以便我们恢复出口。」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，约201名乌克兰反无人机军事专家曾前往数个中东国家，协助抵御伊朗设计的无人机。

墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）证实，如果有需要的话，她的国家准备在2026年世界杯主办伊朗队的首轮比赛。

稍早，伊朗足球协会表示，由于战争持续进行，正在与国际足球总会（FIFA）协商，把伊朗的世界杯首轮比赛从美国移师墨西哥举行。

黎巴嫩军方表示，以色列对黎巴嫩南部发动空袭，造成3名官兵丧生。黎巴嫩卫生部指出，自以色列与真主党（Hezbollah）3月2日爆发冲突以来，以色列对黎巴嫩的攻击已造成912人死亡，高于前一天公布的886人死亡人数。

此外，黎巴嫩真主党否认在科威特有任何成员。此前，科威特宣布逮捕14名科威特人与两名黎巴嫩人，指称他们与真主党有关，并涉及一项「破坏阴谋」。

科威特内政部16日表示，这个团体「意图破坏科威特国家安全，并招募人员加入这个反恐组织」，且已查获武器、空拍机与通讯设备。