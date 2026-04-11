川普批评后 英国搁置归还查哥斯群岛计画

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（法新社伦敦11日电） 英国宣布搁置将印度洋上的查哥斯群岛交还非洲岛国模里西斯的计画。当中最大岛狄耶戈加西亚设有具战略重要性的英美联合军事基地，美国总统川普曾痛批英国的计画「极度愚蠢」。

查哥斯群岛（Chagos Islands）位于英国前殖民地模里西斯东北方约2000公里处。根据双方去年5月达成的协议，英国将查哥斯归还模里西斯后，再付费租用狄耶戈加西亚（Diego Garcia），租期100年。

川普（Donald Trump）在协议签署后曾表达支持，但今年1月却转为炮轰。他在自家平台「真实社群」（Truth Social）发文表示：「英国现正打算无缘无故把狄耶戈加西亚岛送出去。…这项彻底软弱的举动毫无疑问已受到中国和俄罗斯注意。」他还说这显示美国为何有必要取得格陵兰。

先前已有媒体报导，归还查哥斯的相关立法预计赶不上英国国会会期结束前通过。而狄耶戈加西亚基地也是美国对伊朗开战行动中英国允许其使用的2个基地之一。

英国首相办公室发言人今天透过声明表示：「我方一贯表示，只有在美国支持下才会继续推动这项协议。」

声明还说：「狄耶戈加西亚对英美两国皆是关键的战略军事资产。无论现在或未来，确保其长期运作安全都会是我方优先考量，…我方会与美国及模里西斯保持沟通。」