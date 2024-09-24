川普抨击提前投票 同时喊话要宾州选民快去投

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（法新社宾州印第安纳23日电） 美国总统大选11月5日登场，共和党总统候选人川普今天抨击「提前投票」愚蠢，但仍鼓励宾州选民尽快投票。川普矢言若他胜选，将击退这个战场州的移民「入侵」。

川普说：「如果我们拿下宾夕法尼亚州，我们就赢了整场选举，就是这么简单。」在攸关11月5日大选结果的多个摇摆州当中，宾州可能是最关键的一州，将决定是由川普或民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）入主白宫。

他说：「出门去吧，计划好是要提前投票、不在籍投票，还是选举日当天亲自投票。」

川普提醒宾州西部城镇印第安纳（Indiana）群众，宾州将在未来2周内展开提前投票，「你们可以马上开始，你们知道对吧？现在我们有这种愚蠢的东西，让你可以提前45天投票」。

川普在2020年的总统大选中没拿下宾州，并输给现任总统拜登（Joe Biden），他再次表达对当年提前投票的质疑。他说：「我很好奇那45天到底发生什么事…上次发生的事情很可耻，包括在这里发生的事。但我们不会让它重演。」

川普在竞选过程中经常表示，他更偏好当日投票，但为了削弱提前投票在近几次选举中为民主党带来的优势，川普的竞选团队一直鼓励共和党人在选举日之前投票。

川普在90分钟漫无目的演说中，花许多时间谈论移民议题，他重申「杀人凶手」的暗黑形象、和其他「邪恶」移民大举跨越边境涌入并占领社区的说法。

他宣称：「要是贺锦丽赢了这场选战，她会让来自世界各地的非法移民涌入宾州城镇，宾州将永远不再一样。」

川普还提到俄亥俄州春田市（Springfield），他和其他共和党人一再重复毫无根据的种族歧视言论，称当地海地移民会吃居民的宠物猫狗，并不实地宣称住有4000人的宾州城镇沙勒罗瓦（Charleroi），近年因移民使得人口暴增2000%。

美国媒体曾报导，沙勒罗瓦的新移民实际仅增加700到2000人。

川普也提到对宾州选民而言相当重要的能源议题，特别是开采天然气的水力压裂（fracking）技术，贺锦丽过去曾持反对立场，如今已转为支持。