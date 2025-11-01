川普拆除东厢又改造白宫 秀出林肯浴室大理石装潢

3 分钟

（法新社华盛顿31日电） 拆除白宫东厢（East Wing）似乎还无法满足美国总统川普。他今天展示对白宫的新整修工程，秀出经过大理石与金色装饰翻新的林肯浴室（Lincoln Bathroom）。

根据川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发出的照片，这间约有80年历史的旧浴室，过去铺着淡绿色磁砖并采用条状灯饰。

但如今，林肯浴室现在换上金色水龙头与镜子，墙面以奢华的白色与灰色大理石打造，川普在一系列贴文中发布20多张照片展示成果。

川普在真实社群写道：「我翻新了白宫的林肯浴室。它在1940年代以绿色磁砖的装饰艺术风格改装，完全不符合林肯时代的氛围。」

「我这次选用了抛光的黑白雕刻用大理石进行改造，非常符合林肯（Abraham Lincoln）时期的风格，甚至可能就是当年原本使用的大理石！」

数天前，川普才在10月拆除白宫整座东厢，以兴建耗资3亿美元的大型宴会厅，引发外界议论。不过，这次的林肯浴室改造，是对白宫本馆行政官邸的首度大型翻修工程。

林肯浴室位于林肯卧室（Lincoln Bedroom）附近。林肯卧室位于白宫2楼，为现任总统居住区。

根据白宫历史协会（White House Historical Association），林肯卧室过去曾是林肯总统的办公室与内阁会议室，后来在1945年由总统杜鲁门（Harry Truman）下令添置林肯时代的家具，并命名为林肯浴室。

特斯拉（Tesla）兼太空探索科技公司（SpaceX）执行长马斯克（Elon Musk）表示，在他负责川普政府削减成本的政府效率部（Department of Government Efficiency）期间，他曾获川普邀请多次下榻林肯卧室。

身为亿万房地产开发商的川普重新掌权后，积极展开一连串翻修与建设工程，但许多批评人士认为这些风格过于俗气。

他不但以金色装饰布置椭圆形办公室，还将玫瑰花园（Rose Garden）草皮铺成室外舞台，并在白宫南北草坪竖起两根巨型旗杆。