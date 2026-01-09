川普拟下周会晤马查多

（法新社华盛顿8日电） 美国总统川普（Donald Trump）今天表示，委内瑞拉反对派领袖马查多（Maria Corina Machado）将于下周前往华盛顿，并暗示他打算会晤这位诺贝尔和平奖得主。

川普接受福斯新闻频道（Fox News）节目主持人尚汉尼提（Sean Hannity）访问时说：「据我所知，她（马查多）下周某一时间会过来，我期待和她打招呼。」

这将是川普和马查多首次会面，时间点正值美军逮捕委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）夫妇并押送纽约受审约一周后。检方以毒品走私和持有武器等罪名起诉这2人。

川普上周曾指马查多在委内瑞拉国内缺乏足够的尊重或支持，无法带领国家，并暗示美国实际上可能长期控制委内瑞拉。

川普在访谈中提到，委内瑞拉目前暂时无法举行新一轮选举；这个南美洲国家目前由临时总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）领导。

他指出：「我们必须重建这个国家。他们没办法举行选举，现在甚至不知道该如何办理选举。」

委内瑞拉反对派女性领袖马查多去年10月获颁2025年诺贝尔和平奖，以表彰她致力争取委国人民的民主权利，以及为促进民主不懈奋斗。

她表示愿意将诺贝尔和平奖殊荣与川普共享；川普曾说自己应该获颁这个奖项。