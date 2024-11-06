川普拿下关键激战州 民主共和党观选派对两样情

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（法新社华盛顿6日电） 随着美国总统大选诸多关键激战州的胜选态势开始转向共和党候选人川普，民主党观选派对气氛丕变。与此同时，共和党观选派对气氛则是欣喜若狂。

在电视新闻网报导，川普拿下北卡罗来纳和乔治亚州，美国7大摇摆州中的2个激战州，贺锦丽的胜选之路似乎越来越窄。

安德森（Charlyn Anderson）在离开华府哈佛大学的贺锦丽选情之夜总部时告诉法新社：「我很害怕、很焦虑。」

「在最后结果底定前，我们不会放弃，但我很害怕。」随着消息传出贺锦丽不会在晚间发表演说，其他民众开始感到迷惑不解。

在或许是最关键的摇摆州宾州，伊利郡（Erie）观选派对上，民主党人显得格外沮丧。

65岁的强生（Lynn Johnson）看着有线电视新闻说道：「我气炸了。情况看起来对贺锦丽不妙，倘若他赢的话，会很危险。我不觉得安全。」

而在亚特兰大凯悦饭店（Hyatt Regency Atlanta）原本热闹的观选派对，接近午夜时分派对气氛变得凝重。主办单位关掉电视，要求民众离开现场。其中一人提出临别建议：「虽还没结束，但今晚不要打开你家电视。」

而在政治光谱的另一端则是一切充满希望，密西根州观选的共和党人欢欣鼓舞。

阿拉伯裔美国人川普后援会（Arab Americans for Trump）主席巴哈（Bishara Bahbah）在迪尔伯恩（Dearborn）的观选派对上告诉法新社：「今晚的选举结果若是川普胜选，这对我们而言是巨大的肯定。」

「这将是对他，以及对反对拜登-贺锦丽政府政策的明确授权。」

来自密西根州兰辛的48岁精神科医师马哈米（Nigel Mahabir）告诉法新社，他「谨慎乐观」，甚至「对川普胜选抱持希望」。

而在西棕榈滩的川普选情之夜总部的大萤幕上显示川普做出Village People迪斯可名曲YMCA的招牌动作，支持者开心着大笑，对于他们支持的候选人胜选，越来越有信心。

22岁的亚伯拉罕（Moses Abraham）告诉法新社：「我觉得川普已经赢了这次选举。」

「（这场选举）已经结束，我觉得世界即将变得更伟大。」