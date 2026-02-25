川普指控伊朗发展袭美飞弹 德黑兰批弥天大谎

（法新社德黑兰25日电） 伊朗外交部今天驳斥美国关于其发展飞弹计画的指控，称这些说法是「弥天大谎」。美国总统川普（Donald Trump）先前声称，德黑兰正发展可打击美国本土的飞弹。

伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）在社群平台X表示：「无论是针对伊朗核计画、飞弹，或是1月动乱期间的伤亡人数，他们所声称的一切，都只是在重复『弥天大谎』。」

贝卡伊并未具体说明他回应哪些说法，但数小时前，川普曾表示，伊朗正寻求研发能够攻击美国本土的飞弹。

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）2月接受半岛电视台（Al Jazeera）专访时表示，德黑兰没有打击美国本土的能力，但如果美国发动攻击，伊朗将打击美军在中东的基地。

川普在国情咨文演说中重申，绝不能允许伊朗建造核武，并表示德黑兰领导人「此刻正再次追求他们阴险的核野心」。

伊朗则一再否认寻求核武，坚持其有权为和平目的使用核能技术。

川普也宣称，伊朗在去年12月爆发并于1月8日和9日达到高峰的抗议浪潮中，杀害了3万2000人。不过，伊朗官员只承认有超过3000人死亡，且这些暴力事件是由美国和以色列煽动的「恐怖行动」所引发。