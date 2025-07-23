川普指控欧巴马叛国 要求提告通俄门涉案官员

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（法新社华盛顿22日电） 美国总统川普今天根据1份报告书直指前总统欧巴马政府官员在2016年俄罗斯干预大选的「通俄门」情资上动手脚，指控欧巴马「叛国」并要求对他提起告诉。

国家情报总监（DNI）加巴德（Tulsi Gabbard）18日发布报告，主张欧巴马政府官员曾参与「叛国阴谋」。她并向司法部提交刑事指控。

加巴德声称欧巴马和手下团队在通俄门的情报动手脚，「基本上是替一场针对川普总统、（谋划）多年的政变行动奠定基础」。

加巴德这份报告的内容，与过去搜集的证据完全相悖。2019至2023年间4项不同的刑事、反情报和监督调查在搜集证据后，所得结论全都是俄罗斯确实为了助川普一臂之力而出手干预美国2016年大选。

共和党籍的川普今天在椭圆形办公室与来访的菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）举行记者会时，被问及司法部应针对这份报告对谁发动调查。

川普说：「根据我看到的内容，而我看到的内容跟诸位所见大同小异，对象会是欧巴马总统。是他带头的。」川普前一天因分享1个由人工智慧（AI）生成的欧巴马被捕影片，而遭到各方批评。

川普同时点名欧巴马政府时期的副总统拜登（Joe Biden）、前联邦调查局局长柯米（James Comey）、前国家情报总监克莱佩（James Clapper）和前中央情报局局长布瑞南（John Brennan）参与阴谋。

然而，他说「首领」是欧巴马，指控欧巴马犯下「叛国罪」。