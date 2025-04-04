川普挥砍关税大刀 重塑美国对待盟友方式

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（法新社华盛顿3日电） 日本和台湾承诺钜额投资，英国国王也递出国是访问邀请，但这些盟友最后仍无法劝阻美国总统川普挥砍关税大刀；川普此举不仅可能改变全球经济，恐也将重塑美国外交政策基础。

川普昨天在他所谓的「解放日」宣布对全球各国全面加徵关税，不分敌友，甚至以最严厉的税率来打击美国的长期盟友。

华府保守派智库「美国企业研究所」（American Enterprise Institute）专家蒲蕾可（Danielle Pletka）说：「这是我们应对世界方式的巨大变化。」

自视为交易大师的川普相信，当实际上「挟持出口，然后开始谈判赎回价格」时，他就能拥有影响力；蒲蕾可说：「这并非美国通常做生意的方式。有时候，它会以这种方式与对手打交道…以这种方式对待我们的盟友非常罕见。」

效力于前总统拜登政府的美国贸易代表署幕僚长赫尔伯特（Heather Hurlburt）指出，美国传统上以安全关系为先。

现为英国智库「皇家国际事务研究所」（Chatham House）副研究员的赫尔伯特表示：「现在川普身边的人说，我们想整顿我们的经济关系，安全关系可以排在我们同意的经济关系之后…这与美国政策运作方式完全相反。」

川普在他的第一个任期中令美国盟友不知所措，但许多盟友以奉承和激励措施来避免激烈行动。

川普昨天特别赞扬日本已故首相安倍晋三，安倍曾赠与这位共和党大亨一支金色高尔夫球杆，藉此建立融洽关系并帮助保护了日本。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）则用艾菲尔铁塔（Eiffel Tower）晚宴和阅兵仪式上的荣誉席招待川普，他因此取得了一些成功，包括说服川普改变从叙利亚撤军的想法。

在实施对等关税前，部分美国的伙伴试图以重大宣布争取川普的青睐，例如台湾晶片制造业龙头台积电3月宣布在美投资1000亿美元。

川普昨天认可这项投资，但称台湾「拿走我们所有电脑晶片和半导体」产业，并宣布对台湾出口产品课徵32%关税。

一名来自遭美课重税国家的驻华府外交官表示，他的国家决定低调以对，将联系川普政府官员请求合作。

这名要求匿名的外交官说：「根本起不了作用。关税比我们预期要高出很多。」

美国副总统范斯（JD Vance）接受极右翼「布莱巴特新闻网」（Breitbart News）访问时说，美国不再是「世界存钱筒」，他还把经济政策与安全政策联系起来。

他说：「一言以蔽之，就是民族主义…在我们的经济政策中，我们将反击荒谬的贸易行为。在我们的外交政策中，我们将停止发动愚蠢战争。」

川普矢言从关税创造「数以兆计美元」收入，以减轻税负和振兴国内制造业。

不过多数主流经济学家反驳川普的逻辑，指出关税成本将转嫁到消费者身上。美股今天已出现5年来最大跌势。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）