川普挺加密货币 赦免币安共同创办人赵长鹏

（法新社华盛顿23日电） 美国总统川普已赦免遭定罪的币安（Binance）共同创办人赵长鹏，并指控其前任拜登（Joe Biden）发动一场对加密货币产业「不必要的战争」。

成立于2017年的币安很快就成为全球交易量最大的加密货币交易所，赵长鹏也因此成为亿万富翁。

赵长鹏在一项针对币安营运的调查后，2023年底就违反美国反洗钱法认罪，并于2024年服刑4个月，币安也同意暂停在美国的业务。

赵长鹏获赦后，刑事纪录将被抹除，这或许可以协助币安重返美国市场。

白宫在声明中表示：「拜登政府一心想惩罚加密货币产业，纵然没有任何诈欺指控或明确受害者，但仍对赵长鹏穷追猛打。」

白宫指出，拜登政府决定起诉赵长鹏并寻求3年刑期，此举「严重损害美国作为科技与创新全球领导者的声誉」。白宫并补充说，「对加密货币的战争到此为止」。

华尔街日报今天报导，币安已为赵长鹏争取赦免将近1年，并指出币安一直是川普家族加密货币创投企业「世界自由金融公司」（World Liberty Financial）的「重要支持者」。

尽管赵长鹏2023年卸下执行长职务，但他仍是币安最大股东。

民主党人迅速批评川普的决定。联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）在社群平台X指出：「赵长鹏就洗钱的刑事罪名认罪并被判入狱，但他随后资助川普总统的稳定币，游说争取赦免。今天，他得偿所愿。」

华伦身为民主党内重量级左派人物，同时也是参议院财政委员会成员。她补充说：「如果国会不制止这种腐败，就等于是与之为伍。」

川普自竞选总统以来，逐渐转为加密货币产业的拥护者与推广者，与他过去的批评态度大不相同。

川普松绑对加密货币产业原有的监管范围，此产业也为他的连任竞选活动贡献超过1亿美元。

根据金融时报近日调查，过去12个月内，川普家族各项加密货币事业已带来约10亿美元的税前利益。