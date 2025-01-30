川普控告不当禁帐号 Meta支付2500万美元和解

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（法新社华盛顿29日电） Meta今天表示，已同意支付2500万美元（约新台币8.2亿元）和解金，以了结美国总统川普对Meta与执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）提起的诉讼。川普2021年指控Meta旗下社群媒体脸书与Instagram在国会袭击案之后不当暂停他的帐号。

「华尔街日报」率先披露这场官司已和解的消息，这被视为川普的一项胜利。

「华尔街日报」引述了解和解协议内容的消息人士指出，和解金其中的2200万美元将作为川普总统图书馆基金，其余的和解金将会被用于支付其他参与此案的原告和相关费用。

而Meta在和解协议中，将不会承认暂停川普的帐号是不当行为。

Meta发言人已向法新社证实这场官司以和解落幕。

川普的支持者2021年1月6日企图推翻2020年大选结果而强闯国会大厦，而川普的一些言论被认为在赞扬这起事件的参与者。这起事件爆发后，他大肆批评社群媒体暂停他的帐号。

然而，川普近期跟许多科技公司高层像是祖克柏以及社群平台X的老板马斯克（Elon Musk）交好。祖克柏与马斯克本月20日均现身华府，出席川普的总统就职典礼。

祖克柏之前曾表示支持川普，而这名科技公司大老板已经取消Meta旗下应用程式限制一些内容的规定，范围扩及脸书（Facebook）、Instagram（IG）、Threads和WhatsApp。

祖克柏本月宣布取消事实查核时表示，Meta将会「恢复平台的言论自由」。

报导指出，这份和解协议是媒体公司面对川普第二任期所做出的最新示好举动。

美国广播公司新闻网（ABC News）去年同意支付1500万美元（约新台币4.92亿元）和解金，以解决川普提起的诽谤诉讼。

这起诉讼源于自ABC当家主播史蒂法诺普洛（George Stephanopoulos）去年3月期间，在节目中访问联邦众议员梅斯（Nancy Mace）时声称，川普被裁决「必须为强暴负起责任」。