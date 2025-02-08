川普控没收土地并冻结金援 南非谴责「错误讯息」

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（法新社约翰尼斯堡8日电） 美国总统川普昨天以南非土地政策掠夺白人农民的土地为由，签署行政命令削减对南非的财务援助后，南非政府今天表示对「错误讯息」宣传予以谴责。

南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）上个月签署法案，让国家更容易因公共利益徵用土地。

川普（Donald Trump）在未提供证据的情况下，声称「南非正在没收土地」，「某些阶级的人民」受到「极恶劣」对待。白宫则宣布，未来将制订计画，将南非农民及其家人当作难民重新安置。

南非政府今天指出：「对于似乎旨在污蔑我们伟大国家的错误讯息（misinformation）与宣传活动，我们感到担忧。看到这样的陈述似乎获得美国决策者青睐，令人感到失望。」

黑人在殖民与种族隔离时代被剥夺土地和财产权，受此影响，土地所有权在南非具有高度政治敏感性。

南非3/4的永久产权农地仍为白人地主所拥有，而白人仅占总人口约8%。根据2017年最新土地稽核结果，占总人口80%的黑人相较之下仅拥有4%永久产权农地。

南非外交部表示「注意到」川普的行政命令，并称这项命令的基本前提不实，忽视南非深远且痛苦的殖民和种族隔离历史。

南非外交部还提到，讽刺的是，这道行政命令为南非最富裕的一群人提供美国难民身分，与此同时，来自其他国家的脆弱民众尽管面临真实困境，却被美国驱逐出境或拒绝庇护申请。

美国国务院发言人今天宣布，美国已准备好重新安置「受迫害的南非农民」。

美国国务院发言人布鲁斯（Tammy Bruce）在社群媒体X平台说：「仅因种族就遭到针对的受迫害南非农民及其他无辜受害者，若选择移居美国，将受到欢迎。」