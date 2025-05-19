川普推动「大法案」 在众议院预算委员会成功闯关

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（法新社华盛顿18日电） 对美国总统川普国内施政议程至关重要的一项大型法案，今天扫除关键障碍。在几名共和党众议员放弃反对立场后，法案在众议院预算委员会（House Budget Committee）闯关成功。

川普（Donald Trump）正力推他口中「一项漂亮的大法案」成为法律，将延续他第一个总统任期的减税政策，同时搭配可能导致数百万名最贫困美国人民失去医疗保险的撙节措施。

但共和党籍国会议员内部分歧严重，已拖慢该法案的立法进程。保守派希望更大幅度削减支出，温和派则担心医疗保险面临威胁。

共和党籍众院议长强生（Mike Johnson）整个周末都在努力说服反对派。共和党人在众院仅握有些微多数，意味着法案几乎需要所有党籍议员一致支持才能通过。

共和党众议员布瑞契恩（Josh Brecheen）表示，这项法案「仍有必要调整」。在今天表决中，他与其他3名共和党众议员一改先前的立场。

根据独立国会分析师估算，这项法案中的税务条款将在未来10年内，使联邦赤字增加逾4兆8000万美元。

为了部分抵消赤字增加所造成的影响，共和党人计划大幅削减开支，特别是针对「医疗补助」（Medicaid）添加新的限制措施。这项公共健保计画协助提供健康保险给超过7000万名低收入美国民众。

温和派共和党人士担心，这项受欢迎计画中的大规模削减，可能破坏党2026年11月期中选举的前景。不过，同党极右翼的财政鹰派人士坚称，计画中的削减力道还不够大。

即使这项法案在众院过关，仍将在参议院面临挑战。