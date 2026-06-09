川普推H-1B签证费大涨 法院裁定违法

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（法新社华盛顿8日电） 美国总统川普（Donald Trump）要求雇主为H-1B工作签证申请人支付10万美元的措施，今天遭联邦法官出手挡下。

针对这起由20个民主党执政州所提出的诉讼，联邦地区法院法官索罗金（Leo Sorokin）裁定：第一，这项措施侵犯国会所拥有的课税权；第二，这笔H-1B签证费用构成非法税收。

索罗金在42页的判决书中表示：「无论名称为何，这笔10万美元款项的实质与应用都显示出它就是一笔税。」他指出：「总统无权，也未获得授权，得以对H-1B签证申请案徵税。」

不过，另一位联邦法官曾在去年12月的另一起诉讼中，裁定这笔10万美元的费用合法，该案目前正在上诉中。当时那起诉讼是由亲商界游说团体「美国全国商会」（US Chamber of Commerce），以及代表全美约69所顶尖研究型大学的「美国大学协会」（Association of American Universities）所提起。

美国H-1B签证允许企业引进海外专业人才，每年透过抽签系统发出约8.5万个名额，其中印度籍申请者约占了3/4。

川普去年9月宣布将申请费从最高5000美元提高至10万美元。他当时主张，现行制度遭到滥用，企业藉此聘用愿意接受较低薪资的外籍劳工，藉以取代美国本土员工。

然而，包括川普昔日盟友马斯克（Elon Musk）在内的科技界创业家都曾警告，呼吁川普政府切勿拿H-1B签证开刀。他们强调，美国本土人才不足，难以填补科技产业重要职缺。