川普提加萨和平计画 马克宏乐见纳入建议

（法新社加萨市24日电） 美国特使魏科夫（Steve Witkoff）今天表示，总统川普已向区域国家提出一项加萨和平计画，预期很快将取得突破，法国总统马克宏认为计画内容将包含他向川普提出的建议。

昨天与川普会面的马克宏（Emmanuel Macron）表示，他预期这项计画将包含他向川普提出的建议。

马克宏一直在推动一项计画，内容包括解散巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas），并派驻一支国际部队来稳定饱受战火蹂躏的加萨地区。

马克宏在接受法国24台（France 24）与法国国际广播电台（RFI）联合采访时指出：「我认为，如果我们能让所有人，美国、阿拉伯国家、欧洲国家就这项和平计画达成共识，我们就能取得成果。」

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稍晚则表示，以色列不会受澳洲、英国、加拿大及法国等国承认巴勒斯坦国的浪潮所拘束。

他说：「若干领袖对巴勒斯坦恐怖主义的可耻投降，对以色列完全不具约束力。不会有什么巴勒斯坦国。」

以色列持续对加萨市（Gaza City）发动攻击，已导致数十万人流离失所。以色列表示，这场大规模空中和地面攻势旨在铲除哈玛斯。

以色列上周进一步加强地面攻势之际，联合国一份调查报告同时出炉，内容指控以色列在加萨犯下「种族灭绝」罪行，以色列则驳斥相关调查结果。