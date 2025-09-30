川普提加萨20点和平计画 以色列审慎乐观

afp_tickers

3 分钟

（法新社特拉维夫29日电） 美国总统川普今天发布加萨20点和平计画，获以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）同意。以色列人对这项计画抱持审慎乐观态度。

川普今天公布旨在结束战争的20点计画，尼坦雅胡在两人于白宫举行会谈后表示支持这项计画。计画内容呼吁停火、巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）释放人质、哈玛斯解除武装，以及以色列逐步撤出加萨等。

在以色列沿海枢纽城市特拉维夫（Tel Aviv），抗议民众手持美国和以色列国旗，以及印有巴勒斯坦领土内被武装分子扣押人质面孔的标语牌。

遇害人质海曼（Inbar Hayman）的阿姨柯恩（Hannah Cohen）说：「我比较乐观了，尽管我仍然有点害怕如此乐观…我害怕再次失望，真的很害怕，因为我们曾因最终破局的协议而经历太多痛苦。」

双亲在哈玛斯领导的袭击中丧生的戈伦（Gal Goren）也表达了审慎的希望。他说：「我们很高兴听到川普所说的话。我们很高兴听到川普看见了我们，他听到我们希望结束这场战争并将所有人质带回家的呼声。」

自2023年10月7日哈玛斯袭击以色列以来，加萨战争持续至今，数轮间接谈判迄今未能达成持久停火。

根据法新社汇整以色列官方数据统计，哈玛斯史无前例的袭击导致1219人死亡，其中大部分是平民。在这次袭击中被巴勒斯坦武装分子劫持的251名人质中，仍有47人留在加萨，其中包括以色列军方称已亡故的25人。

根据联合国认为可信的哈玛斯治下卫生当局数据，以色列的报复性攻势迄今已造成至少6万6055名巴勒斯坦人丧生，他们大部分也是平民。