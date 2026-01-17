川普提及Fed主席热门人选哈塞特 坦言不想失去他

（法新社华盛顿16日电） 美国总统川普今天表示，他不愿失去他的经济顾问哈塞特（Kevin Hassett）。哈塞特是下任联邦准备理事会（Fed）主席的热门人选。

川普在白宫一场活动上对哈塞特说：「说实话，其实我想把你留在现在的位置。」

川普又说：「如果我把他调走，联准会那群人，尤其是我们现在这位，他们根本不怎么说话。我会失去你。这对我来说是严重的顾虑。」

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）预计将于5月卸任。川普先前表示，他打算在未来几周内宣布接替鲍尔的人选。

哈塞特目前担任白宫国家经济会议（National Economic Council）主任，他一直被视为联准会主席的热门人选。

在川普发表这番言论后，美国股市上下震荡，但随后迅速收复失土。

川普今天指出，如果哈塞特离职，将让他的政府失去一名重要的经济政策传达者。川普说：「我们不想失去他。我们将看看事情如何发展。」

川普毫不掩饰对鲍尔的不满，多次批评他不支持更激进的降息。

然而，川普提名新任联准会主席的努力可能遭遇阻碍。参议院银行委员会（Senate Banking Committee）共和党籍成员提里斯（Thom Tillis）最近矢言，在司法部对鲍尔的调查完全结案之前，他将反对确认任何联准会主席的提名案。

鲍尔因为联准会总部整修费用遭受调查，此举引来前联准会领袖的严厉批评。其他国家的主要央行总裁也公开力挺鲍尔，强调维护联准会独立性的重要性。

除了哈塞特外，其他角逐联准会主席的关键人选包括前联准会官员华许（Kevin Warsh）、联准会理事华勒（Christopher Waller）以及资产管理公司贝莱德（BlackRock）固定收益投资长芮德（Rick Rieder）。