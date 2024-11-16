川普提名官员多具争议性 参院面临压力

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（法新社华盛顿16日电） 美国总统当选人川普至今挑中的内阁职位人选，有些令外界不解甚至盛怒；另有联邦调查局（FBI）局长和财政部长等更重要职位尚待宣布。但这些能否通过参议院核准仍待考验。 川普（Donald Trump）曾矢言瓦解运作华府事务的自由派「深层政府」，如今他冀望靠自身在总统大选赢得的决定性胜利，以及共和党在美国联邦参议院拿下过半席次的优势，让他为了强行通过他任命的人事案得到所需政治资本。

川普一开始筹组他的执政团队，就公布几位引人注目的人选，包括由支持鹰派外交政策的保守派佛罗里达州联邦参议员卢比欧（Marco Rubio）担任国务卿。

但之后川普公布的4位部会首长人事，却是对他们各自要掌管的庞杂联邦政府部门几无经验或无相关经验，只有效忠川普的事迹。

其中最具争议性的，是由极右派前联邦众议员盖兹（Matt Gaetz）担任司法部长，他直到13日还因涉嫌性骚扰和违法使用毒品而遭到美国国会调查。川普还提名几位他的私人律师出任司法部高官。

此外，疫苗怀疑论者小罗勃甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）获提名担任卫生部长，另一位遭指散布俄罗斯政治宣传的阴谋论者加巴德（Tulsi Gabbard）则获选担任国家情报总监。

最后1位引起两极化反应的任命案，是由前福斯新闻台（Fox News）节目主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）担任国防部长。他未曾管理过任何大型组织，却要执掌世界最强大的军队。 川普另宣布，曾与他竞争共和党总统候选人提名的北达科他州（North Dakota）州长柏根（Doug Burgum）将掌管新成立的国家能源委员会（National Energy Council）。他之前已表示将任命柏根担任内政部长。

有分析家认为，川普挑的人选展现他决心迅速推动他的政见，也就是将「觉醒派」多元化主张及环保相关政策从联邦政府和民间企业的各方面清除。

不过，还有若干美国重要部会首长的人事案尚待公布。华尔街便如坐针毡等待知道谁会领导美国财政部，对川普偶有影响力的联邦参议员葛兰姆（Lindsey Graham）力荐同样出身南卡罗来纳州（South Carolina）的投资家贝森特（Scott Bessent），川普的政权交接小组主席之一卢特尼克（Howard Lutnick）据说也是热门人选。

川普也已挑明联邦调查局是他重整联邦政府的目标之一，现任局长瑞伊（Christopher Wray）和大批高层主管看来很可能将卷铺盖走人。瑞伊是2017年川普首度担任总统时任命，但川普卸任后被控非法持有机密文件，私人住所海湖俱乐部（Mar-a-Lago）遭到大批FBI干员搜索，此后川普便大力批评瑞伊的领导力。

前联邦众议员罗杰斯（Mike Rogers）被认为是接替瑞伊的人选。这位坚实效忠川普的前FBI干员在海湖俱乐部与政权交接小组会过面后，看来最可能中选。

不过，川普最具争议性的内阁人选若要全部获得联邦参议院同意，过程可能不会一帆风顺。川普已要求至少部分人选不需经过完整听证程序就获得国会批准，这种策略称为「休会任命」（recess appointment）。

美国宪法允许联邦参议院休会时，总统的提名案可不经参议院审查。川普已表明，任何要参选参院多数党领袖者须同意采取「休会任命」。这也是他对这届参院的首场忠诚度测试。