川普提议清空加萨 巴勒斯坦、哈玛斯悍拒

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（法新社加萨市26日电） 针对美国总统川普提议「清空」饱受战火蹂躏的加萨走廊，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）和武装组织哈玛斯今天矢言，坚决反对这项迫使加萨人民流离失所的提议。

川普称加萨走廊（Gaza Strip）历经15个月的战争后，俨然已成「拆迁现场」，还说他已跟约旦国王阿布杜拉二世（King Abdullah II）讨论过将巴勒斯坦人迁出加萨的构想。

川普告诉记者：「我希望埃及和约旦能接收一些人。」

阿巴斯透过办公室表示，他「强烈反对并谴责」任何意图迫使巴勒斯坦人离开加萨的计画，并称巴勒斯坦人「不会放弃他们的土地和圣地」。

哈玛斯（Hamas）政治局成员奈姆（Bassem Naim）告诉法新社，巴勒斯坦人会「制止这类计画」，如同他们数十年来阻止类似迫迁和替代家园的计画一样。

与哈玛斯在加萨并肩作战的伊斯兰圣战组织（Islamic Jihad）称川普的想法「极其恶劣」。

对巴勒斯坦人来说，任何想把他们迁离加萨的企图，都会令人想起1948年以色列建国期间，巴勒斯坦人大规模流离失所的痛苦记忆，也就是阿拉伯世界所说的「灾难日」（Nakba）。

流离失所的加萨居民纳吉（Rashad al-Naji）说：「我们要告诉川普和全世界：无论发生什么事，我们都不会离开巴勒斯坦或加萨。」